João Fonseca e mais quatro brasileiros disputam qualifying para o Australian Open 2025

João Fonseca será um dos destaques do qualifying do Australian Open 2025. André Gemmer / CBT

Entre os dias 6 e 11 de janeiro, cinco brasileiros vão lutar para estar na chave principal do Australian Open 2025, o primeiro Grand Slam da temporada do tênis. O jovem João Fonseca, 18 anos, é o principal nome e esperança do Brasil na qualificatória em Melbourne, na Austrália.

O número 145 do ranking e atual campeão do ATP Next Gen, realizado no final de 2024, terá mais três brasileiros ao seu lado na disputa por uma das 16 vagas na chave principal do Australian Open. Thiago Monteiro, 109º, Felipe Meligeni, 149º, e Gustavo Heide, 172º, são eles. O único já confirmado no torneio é Thiago Wild, que ocupa a 74ª posição.

No feminino, Laura Pigossi, 160ª, será a única brasileira a buscar vaga na chave principal. Bia Haddad Maia está confirmada e será uma das 16 cabeças de chave na Austrália, por estar entre as 16 melhores do mundo.