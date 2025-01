Famílias ficam presas por duas horas em elevador e bombeiros quebram parede para realizar resgate; veja imagens 

Momentos de apreensão marcaram a noite do sábado (4) de duas famílias de Bento Gonçalves. Um grupo de moradores e visitantes de um prédio na Rua Alvi Azul, no bairro São João, acabou preso por duas horas no elevador. As nove pessoas, entre elas duas crianças, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da cidade, que precisou quebrar uma parede para liberar o grupo.

Conforme a síndica do prédio, Luciana Fátima Szablevski, o elevador apresentou problemas devido ao peso excessivo. Apesar do grupo ter acionado o equipamento para subir, os protocolos de segurança fizeram com que o elevador descesse até o subsolo, onde ficou preso.

— O elevador não despencou. Apenas foi para o subsolo e travou lá. Tentamos reiniciar ele, mas não surtiu efeito. Então acionamos os técnicos e os bombeiros para resgatar os moradores e familiares deles que vieram visitar — detalha.

Segundo Luciana, os técnicos tentaram liberar o equipamento, sem sucesso. Com isso, os bombeiros optaram por quebrar a parede frontal do fosso. Nas imagens divulgadas pela corporação, bombeiros usam um rompedor, uma marreta para fazer uma abertura e ter acesso à porta do elevador.

O sargento Pablo Lopes Moreira, do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, informa que a maioria dos resgates e salvamentos em elevador é feita pela porta. No entanto, como não havia acesso às portas de saída, os bombeiros adotaram o último recurso disponível, que era a quebra da parede.

De acordo com o sargento, técnicas de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas foram adotadas durante a ação. Nesses casos, os bombeiros utilizam ferramentas e se comunicam com as pessoas para garantir a segurança de todos.

— Casos de pessoas presas em elevadores são comuns. Mas esse foi atípico porque os bombeiros precisaram usar técnicas destrutivas para ter acesso às pessoas. São técnicas treinadas rotineiramente pelo efetivo. Depois da abertura, os próprios bombeiros abriram a porta do elevador utilizando uma chave especial e coordenaram a saída das pessoas — comenta.

Apesar do susto ninguém se feriu enquanto estava dentro do elevador ou durante a ação de resgate.