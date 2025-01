Todas as 10 vítimas de queda de avião em Gramado são identificadas

Acidente ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024, na Avenida das Hortênsias, em Gramado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Duas semanas após o acidente aéreo em Gramado, na Serra, no dia 22 de dezembro de 2024, todas as 10 vítimas foram identificadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Os nomes, no entanto, não serão divulgados a pedido da família. O IGP segue trabalhando no local do crime, mas ainda não há prazo para a conclusão dos laudos.

Todas as vítimas pertenciam à mesma família, do empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi.

A RBS TV apurou que cinco vítimas foram identificadas por papiloscopia, com o uso de impressões digitais, três por exame de DNA – necessário devido à condição em que os corpos foram encontrados –, uma por odontologia legal, possível devido à obtenção de registros odontológicos de algumas das vítimas e uma por uma combinação de odontologia legal com papiloscopia.

Mortos e feridos

Na época do acidente, a Polícia Civil informou que as vítimas da queda do avião são o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, e nove familiares dele: a mulher, três filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e duas crianças.

Em nota, a Galeazzi & Associados afirma que um dos mortos é Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, diretor da empresa. A companhia não confirmou se Bruno é cunhado de Luiz Cláudio e também não divulgou oficialmente os nomes das demais vítimas.

Dezessete pessoas que estavam em solo sofreram ferimentos e foram levadas para atendimento médico. O governo do Estado informou que a maior parte dos feridos precisou de atendimento por ter inalado fumaça.

Duas mulheres, com 51 e 56 anos, seguem internadas em estado estável. Elas estão em UTIs de queimados, uma no Hospital Cristo Redentor e outra no Hospital de Pronto Socorro (HPS), ambos em Porto Alegre.

O delegado Gustavo Barcellos, responsável pela investigação, aguarda os laudos periciais para avançar na apuração e esclarecer as causas da queda da aeronave.

Enquanto isso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) analisa as causas do acidente, ainda sem prazo para finalizar os trabalhos. A Defesa Civil de Gramado também segue mobilizada, mas ainda não conseguiu concluir a contabilização dos danos materiais causados pela queda da aeronave.

O acidente