“Ele só pedia para não deixar ele morrer”, conta homem que socorreu menino atacado por cão, em Caxias do Sul  

Um menino de 11 anos foi atacado por um cão na tarde desta segunda-feira (6) em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O menino estava andando de bicicleta com outras crianças na Rua Afonso Arinos, no bairro Rio Branco, onde mora, quando o animal o atacou duas vezes.

De acordo com a Polícia Civil, o cão é da raça pitbull. O caso aconteceu por volta das 16h50min. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a criança é atacada (veja acima).

Leia Mais Dono de pitbull que atacou criança em Caxias do Sul deve ser ouvido na quarta-feira pela Polícia Civil

A empresária Roselaine Pereira trabalha na mesma rua e foi uma das pessoas que socorreram o garoto. Ela conta que diversas crianças estavam brincando na via quando, de repente, ouviu gritos pedindo socorro.

— O menino foi até o pátio de uma casa da rua guardar uma bicicleta com outras crianças. Nesse momento o cão atacou ele pela primeira vez. O menino correu para a rua, mas o dono do cachorro não segurou ele. Então o cachorro atacou mais uma vez o menino. Foi tudo muito rápido. Tinha muito sangue. Foi a pior cena que já vi na minha vida — relata.

O garoto foi socorrido por dois homens que trabalham na mesma empresa de Roselaine. Após contatar o Samu, eles foram orientados a levar a criança ao Hospital Pompéia.

Gelson Carvalho de Souza foi quem pegou o menino no colo e ficou com ele durante o transporte até o hospital. Além de trabalhar na empresa da rua, ele também é bombeiro civil.

— Assim que o cachorro largou o menino, eu gritei para o pessoal me dar um pano. Enrolei no braço dele e fiquei pressionando. Coloquei o menino no meu colo e entrei no carro do meu colega. Ele foi o caminho todo buzinando e eu conversando com a criança, porque ele estava quase desmaiado. Ele só pedia para não deixar ele morrer — relata.

Conforme a mãe do menino, Vanessa Aparecida Dias, a criança está muito debilitada depois do ataque. Segundo ela, o cão que atacou o menino é agressivo e quase atacou outras pessoas antes.

— Nós já falamos com o dono sobre isso. Temos vídeos do cachorro sendo agressivo com as pessoas que passavam na rua. Ele nunca fez nada. Pelo que me disseram, ele nem prestou socorro para o meu filho. Fizemos um boletim de ocorrência hoje — comenta.

O menino teve ferimentos nas costas, nos braços e na cabeça e recebeu alta durante a madrugada desta terça-feira (07). Ele se recupera em casa e está bastante machucado, além de nervoso, conforme a mãe dele.

Polícia Civil ouve testemunhas

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) ouvirá, nesta semana, testemunhas que presenciaram o ataque de um cachorro da raça pitbull a um menino de 11 anos, na tarde de segunda-feira (6), em Caxias do Sul.

O dono do animal também será ouvido. A informação é da delegada Raquel Peixoto, que responde de forma interina pela delegacia. O caso foi registrado na Rua Afonso Arinos, no bairro Rio Branco, onde a criança mora.

— O tutor será o último, muito provavelmente na quarta-feira (08). Antes ouviremos as testemunhas — explica a delegada.

Entenda o caso