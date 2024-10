Menino Deus Notícia

"Ele me puxou e me arrastou", relata mulher atacada por cachorro em Porto Alegre; veja vídeo

Vítima ficou com edemas e cortes em diversas partes do corpo, especialmente no joelho direito, onde foi mordida por animal que estava sem focinheira. Caso será investigado pela Polícia Civil e raça do cão ainda será confirmada

21/10/2024 - 20h11min