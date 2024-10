Primeiro dia com operação de pousos e decolagens no Salgado Filho tem movimento intenso, mas sem grandes transtornos

Barulho de rodinhas de malas, de elevadores e de passos apressados se misturavam ao do trompete e tambor, clássicos de bandinhas alemãs, no aeroporto Salgado Filho, no início da manhã desta segunda-feira (21). Tudo isso faz parte do primeiro dia de operação de pista (pousos e decolagens) no maior terminal aéreo do Estado. A retomada começou com aumento gradativo do movimento. Até as 10h, passageiros, trabalhadores e entidades ligadas ao turismo e de outros serviços circulavam pelo terminal sem transtornos.