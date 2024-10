O clima no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, era de ansiedade e emoção na manhã desta segunda-feira (21). Às 06h36min, o voo 2603 decolou em direção ao Rio Grande do Sul. Com ele, além dos 174 passageiros que estavam a bordo, a aeronave da Azul trouxe consigo a esperança de novos dias para o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, onde pousou às 8h06min.