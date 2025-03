Nova pista ligará saída do Túnel da Conceição com Avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre

Veículos formam filas na saída do Túnel da Conceição em direção ao Centro Histórico e à Avenida Osvaldo Aranha. André Ávila / Agencia RBS

Uma nova obra pública promete acabar com um dos principais gargalos no trânsito de Porto Alegre. Ao entrar na cidade, o motorista que atravessa o Túnel da Conceição precisa diminuir a velocidade — e, na maioria das vezes, até parar — devido às longas filas formadas por carros. Eles disputam espaço com veículos que vêm da Avenida Independência e da Rua Irmão José Otão. Quem deseja acessar a Avenida Osvaldo Aranha, precisa passar por três sinaleiras na Rua Sarmento Leite.

Para solucionar este problema, a prefeitura de Porto Alegre quer construir uma nova pista no canteiro entre as duas aberturas do túnel, permitindo o acesso direto à Avenida Osvaldo Aranha — tanto à esquerda, que leva ao sentido à Avenida Protásio Alves, quanto à direita, em um trecho onde hoje só é liberado para ônibus. Um acesso que hoje liga a saída do túnel à Sarmento Leite deixará de existir.

A obra fará uma intervenção no canteiro entre as aberturas do túnel, criando uma nova pista que leva diretamente à Avenida Osvaldo Aranha.

Com o fluxo atual, motoristas enfrentam longas filas de carro para seguir em direção à Osvaldo Aranha.

Estudos do projeto já começaram a ser feitos, como a planimetria e os planos geométrico e altimétrico, assim como o trâmite para o licenciamento ambiental e urbanístico. A prefeitura, porém, não trabalha com uma data para concluir a obra. Isso só será previsto na metade do ano, quando o levantamento estiver em fase mais avançada.

— Vai ser bastante importante para qualificar o trânsito nesta região. Ali existem prédios muito importantes, como os da UFRGS, o HPS, a Santa Casa e o Colégio Rosário, que são diretamente impactos pelo tráfego de carros — diz o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.

Os estudos estão sendo custeados com recursos de emenda parlamentar do vereador Jessé Sangalli (PL). Já parte da execução da obra virá de uma emenda da deputada federal Any Ortiz (Cidadania). O restante do valor deve vir do fluxo de caixa da prefeitura ou de financiamentos que o município buscará.

Pista será construída no canteiro entre as duas aberturas do túnel, permitindo o acesso direto à Avenida Osvaldo Aranha. André Ávila / Agencia RBS

A obra

Apesar de ainda esperar pela finalização dos estudos, a prefeitura já prevê lançar o edital de contratação da empresa que executará a obra ainda neste ano, para começar os trabalhos em 2026. Durante o serviço, Flores diz que a via, como um todo, não será bloqueada, apenas uma pista.

— A obra ocorre quase toda no canteiro. Temos que fazer essa descida de quem sai do túnel em direção à Osvaldo Aranha de uma maneira mais suave. Em algum momento, será feita escavação, em outro, aterramento. Não pode ser "barranco", como é na Rua Mostardeiro — diz Flores.

Antes dos trabalhos começarem, um monumento que fica no canteiro terá de ser retirado do local. A decisão do novo ponto onde ele será instalado passa pela Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa. Instalada em 1996, a obra de arte Túnel do Túnel é feita em aço e concreto e fica inclinada sobre ladrilhos azuis na grama.

Monumento "Túnel do Túnel" deverá ser transferido para outra área. Renan Mattos / Agencia RBS