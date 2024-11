Um colosso de aço e concreto descansa, inclinado sobre ladrilhos azuis na grama, desde 1996, no caminho para o Túnel da Conceição, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, no Centro Histórico, em Porto Alegre. A despeito de forma e dimensões notáveis, a escultura Túnel do Túnel acaba despercebida em meio ao frenesi do tráfego em uma das principais vias da cidade.