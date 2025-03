Aldeia indígena de Viamão não tem coleta de lixo há 21 dias

Há pelo menos 21 dias, moradores do bairro Itapuã, no sul de Viamão, Região Metropolitana, veem o lixo se acumular pela comunidade. A coleta, que deveria ocorrer uma vez por semana, não tem sido feita, segundo moradores.

O problema se dá, principalmente, na região entre a Rodovia Frei Pacífico, a Rua Maria Leopoldina Fraga Cirne e a Rua Itapuã Colônia. É nesta área onde se encontra a Escola Estadual Indígena Nhamandú Nhemopuã, parte da aldeia Pindó Mirim. Segundo Valdecir Moreira, 37, líder da aldeia, a coleta do lixo tem piorado nos últimos meses.

— Vêm animais, como cachorros da rua, rasgam e começam a distribuir por todas as partes. O vento também leva para os lados — lamenta Moreira, que pretende recorrer ao Ministério Público para uma solução.

Ainda, para a moradora da aldeia Gabriela Pereira da Silva, o problema agrava o racismo contra os indígenas.

— (É mais um problema) além do preconceito que a comunidade sofre por ser indígena. Eles falam que justamente por algo ser indígena que é sujo. Mas, na verdade, a gente não tem culpa disso, porque a cidade que não está coletando o lixo — diz Gabriela.

Leandro Moura, diretor da escola Nhamandú Nhemopuã, conta que a equipe da instituição tem levado por conta própria o lixo orgânico para pontos da cidade onde a coleta está normalizada. Para diminuir o acúmulo do lixo seco, os moradores decidiram queimar os resíduos.

— É um descaso nessa parte da rua. Nos outros anos era tranquilo, mas esse ano o problema está recorrente — relata o diretor.

Os moradores da Rodovia Frei Pacífico também convivem com o problema. Na casa de Ney Oliveira Zobo, 71, a coleta não passa há 15 dias.

— Acumula muito bicho, especialmente no calor — conta Zobo.

O que diz a Prefeitura de Viamão

Os problemas na coleta de lixo em Viamão se arrastam desde outubro do ano passado. Em dezembro, a empresa Coleturb foi substituída pela Brisa. No entanto, mesmo com a troca, até janeiro ainda eram muitos os relatos da falta de coleta na cidade.

Em nota, a prefeitura de Viamão afirma que, apesar da regularização da coleta em janeiro, ainda há desafios no serviço. A administração diz que mantém contato direto com a empresa responsável e realiza constantemente ações de patrolamento para garantir que os caminhões consigam percorrer todas as regiões da cidade. Ainda, a nota afirma que a região de Itapuã tem recolhimento normal do lixo nesta quarta-feira (12).

Leia a nota na íntegra

"A Prefeitura de Viamão reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e a manutenção da cidade limpa e organizada. Desde o início da gestão, a coleta de lixo tem sido tratada como prioridade, pois sabemos o impacto que esse serviço tem na qualidade de vida dos cidadãos.

No segundo semestre do ano passado, o município enfrentou sérias dificuldades devido à falta de serviço, prejudicando o dia a dia da população. Por isso, um dos primeiros desafios da nova gestão foi restabelecer a coleta, o que foi alcançado já no primeiro mês de governo.

No entanto, mesmo com o serviço regularizado, alguns desafios ainda surgem. Para minimizar esses problemas, mantemos contato direto com a empresa responsável e realizamos constantemente ações de patrolamento para garantir que os caminhões consigam percorrer todas as regiões da cidade. Além de questões operacionais, como vias de difícil acesso, também enfrentamos atos de vandalismo contra os containers disponibilizados pela Prefeitura, o que compromete a eficiência da coleta.

Outro ponto que merece atenção é a mudança de hábito no descarte de resíduos. Durante o período em que a coleta esteve comprometida, parte da população perdeu a referência sobre os dias corretos para colocar o lixo na rua. O cronograma atual é o mesmo de antes, mas muitas pessoas passaram a descartar o lixo diariamente, o que pode causar a sensação de que o serviço não está sendo realizado corretamente.

Reforçamos que a coleta segue acontecendo conforme o cronograma oficial e, hoje, por exemplo, a região de Itapuã está recebendo o serviço normalmente. A Prefeitura segue empenhada para manter a cidade limpa e organizada e conta com a colaboração de todos para garantir um ambiente mais saudável para a população."

*Produção: Fernanda Axelrud