Rodovias estaduais e federais passam por obras nesta semana; confira os trechos na Serra

Nesta semana, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa obras em nove trechos do Rio Grande do Sul. Serão feitos trabalhos como pavimentação asfáltica, execução de rotatórias e manutenções. Há, também, previsão de tapa-buracos, roçadas, limpeza de margens e outras ações de conservação nas rodovias.

Na Serra e região das Hortênsias, ocorrem serviços de roçada e limpeza das margens na RS-115, do km 10 ao 30, entre Igrejinha e Gramado, e na RS-020, do km 85 ao 67, entre São Francisco de Paula e Três Coroas.

Na BR-116, do km 0 ao 183,8, entre Veranópolis e Nova Petrópolis, ocorrem trabalhos de conservação da via, em ambos os sentidos. No km 96,2, entre São Marcos e Caxias do Sul, a pista está interrompida e a liberação ocorre com auxílio de semáforo, apenas para veículos leves, em ambos os sentidos. O mesmo esquema ocorre no km 180,8, entre Caxias e Nova Petrópolis.