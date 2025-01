Após 40 meses, Kei Nishikori volta a se classificar para uma semifinal de ATP

Nishikori está retornando ao top 100 da ATP. Divulgação / Bak of China Hong Kong Tennis Open

Um dos principais jogadores do circuito na última década, o japonês Kei Nishikori deu sinais de que, mesmo aos 35 anos, ainda pode jogar em alto nível. Nesta sexta-feira (3), o atual 106º do mundo derrotou o britânico Cameron Norrie (49º) e se classificou para as semifinais do ATP 250 de Hong Kong.

Vice-campeão do US Open de 2014, número 4 do ranking em 2015 e medalhista de bronze nos Jogos Rio 2016, Nishikori bateu o adversário em três sets, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. O jogo levou uma hora e 41 minutos.

Esta é a primeira vez desde agosto de 2021 que o tenista se classifica para esta fase de um torneio da ATP. Na oportunidade, ele foi superado pelo americano Mackenzie McDonald, no ATP 500, de Washington.

Após o auge, o tenista asiático conviveu com lesões. A mais séria em janeiro de 2022 o obrigou a passar por cirurgia no lado esquerdo do quadril. Seu retorno às quadras aconteceu em um torneio Challenger em Porto Rico, em junho de 2023.

Sem disputar uma final de ATP desde janeiro de 2019, quando venceu em Brisbane o 12º título de sua carreira, Nishikori está retornando ao grupo dos 100 melhores agora e, provisoriamente, chegando ao 83º lugar.

Na semifinal em Hong Kong, o japonês irá enfrentar o chinês Shang Juncheng, que eliminou o húngaro Fabián Mároszán por 1/6, 6/3 e 6/4.