Reilly Opelka surpreende, bate Novak Djokovic e adia 100º título do sérvio

Obcecado por recordes, Novak Djokovic terá que aguardar mais um pouco pela marca de 100 títulos , feito que apenas o americano Jimmy Connors (109) e o suíço Roger Federer (103) conseguiram alcançar até hoje. Nesta sexta-feira (3), nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, o sérvio foi superado por Reilly Opelka, atual 293º do ranking mundial.

O tenista americano já chegou a ser o 17º do mundo em fevereiro de 2022, antes de ser obrigado a parar por dois anos e meio para tratar um tumor benigno no quadril, seguido de uma lesão no tendão do punho direito. Os problemas de saúde o fizeram pensar em abandonar a carreira, mas Opelka voltou às quadras em julho do ano passado, quando fez uma semifinal no ATP 250 de Newport, na Inglaterra.