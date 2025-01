Após dois anos e oito meses, Naomi Osaka voltará a disputar uma semifinal no circuito feminino de tênis

Bicampeã do Australian Open (2019/2021) e bicampeã do US Open (2018/2020), Osaka ficou sem atuar entre setembro de 2022 e janeiro de 2024. Neste período cuidou da saúde mental e foi mãe em 2023. Desde o retorno às quadras, a campanha em Auckland é a melhor e deverá recolocá-la no grupo das 50 melhores do mundo.