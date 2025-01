Líder do ranking, Sabalenka vai às semifinais em Brisbane e busca primeiro título do ano

Líder do ranking mundial feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka confirmou seu favoritismo e já está nas semifinais do WTA 500 de Brisbane, na Austrália. Nesta sexta-feira (3), ela derrotou a tcheca Marie Bouzková por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 14 minutos de jogo e devolveu a derrota sofrida para a adversária na semi do WTA 500 de Washington, no ano passado.