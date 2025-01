6 massas leves e saborosas para o almoço

As massas conquistaram o mundo pelo sabor e textura. Perfeitas para quem deseja obter uma refeição completa, são simples de fazer e costumam agradar os mais diversos paladares. Além disso, versáteis, podem ser combinadas com diferentes tipos de ingredientes para incrementar o sabor. A seguir, confira 6 receitas com massas irresistíveis para o almoço!

Espaguete ao molho pesto

Ingredientes

1 maço de manjericão

1 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de nozes picadas

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

500 g de macarrão tipo espaguete

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar e escaldar

Pedras de gelo para escaldar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de manjericão e deixe descansar por 1 minuto.

Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire as folhas da panela e transfira para um recipiente com água e gelo. Escorra para retirar o excesso de água e coloque as folhas em um liquidificador. Acrescente o sal, o azeite, a pimenta-do-reino, as nozes, o alho e o queijo parmesão e bata por 2 minutos. Despeje o molho sobre o macarrão e sirva em seguida.

Panqueca de espinafre com ricota

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite desnatado

2 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 de xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 maço de espinafre

2 xícaras de chá de ricota amassada

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, as folhas de espinafre e o sal e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, coloque sobre a frigideira e espalhe bem. Vire a massa para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e o sal e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e misture bem. Recheie as panquecas e sirva em seguida.

Rondelli de rúcula com tomate

Ingredientes

Massa

500 g de massa para pastel

2 xícaras de chá de ricota amassada

1 maço de rúcula

200 g de tomate seco

Molho

1,5 kg de tomate maduro picado

6 dentes de alho descascados e picados

1/2 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em fatias de 4 cm. Disponha as folhas de rúcula, a ricota e o tomate sobre elas e enrole como rocamboles. Com a ajuda de uma faca, corte em pedaços na espessura de 3 dedos. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os tomates e o sal e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o molho para um liquidificador e bata até triturar bem. Volte para a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o rondelli. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque de aveia com batata-doce

Ingredientes

185 g de batata-doce descascada

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de fécula de batata

1/4 de xícara de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Farinha de aveia para enfarinhar

Molho de tomate quente para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse as batatas-doces ainda quentes. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia e disponha as batatas-doces. Adicione a farinha de aveia, a fécula de batata, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e amasse até obter uma massa homogênea.

Divida a massa em porções e enrole até obter um cordão. Com a ajuda de uma faca, corte a massa em pequenos pedaços. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Com a ajuda de uma escumadeira, retire a massa da panela, escorra e disponha sobre uma assadeira grande para não grudar. Sirva com o molho de tomate.

Salada de macarrão com vegetais

Ingredientes

300 g de macarrão integral parafuso

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e picada

1 talo de salsão fatiado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1/4 de colher de sopa de tomilho seco

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a cenoura, o salsão, os tomates e a salsinha e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o vinho branco, o tomilho e o sal e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e despeje a mistura sobre o macarrão. Sirva em seguida.

Ravioli de queijo com molho de tomate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Recheio

1 xícara de chá de ricota amassada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 gema de ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Molho

6 tomates maduros picados

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

3 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, coloque a farinha em formato de vulcão. Adicione os ovos no centro, o azeite e o sal. Com um garfo, misture os ingredientes do centro, incorporando aos poucos a farinha até formar uma massa. Amasse com as mãos até ficar lisa e homogênea. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Para o recheio, misture todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. Reserve. Em seguida, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, deixando-a bem fina. Corte retângulos ou círculos com um cortador. Coloque pequenas porções do recheio, cubra com outra camada de massa e aperte as bordas com um garfo. Em uma panela em fogo médio, cozinhe em água fervente por 3 minutos ou até os raviolis subirem.