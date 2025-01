"Eu estou muito otimista", analisa técnico do Caxias sobre a evolução e a intensidade do elenco na pré-temporada

Técnico Luizinho Vieira comandará o Caxias no Estadual. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco de jogadores do Caxias entrou na reta final da sua pré-temporada. Em pouco mais de duas semanas, o time fará a sua estreia no Gauchão, diante do Monsoon, fora de casa. A partida deve ser no dia 21 ou 22 de janeiro, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, onde o time campeão da Divisão de Acesso 2024 mandará seus jogos.

Na primeira fase, o Caxias vai enfrentar os seguintes times: Avenida, Grêmio, Guarany, São José, Brasil-Pel, Juventude, Monsoon e São Luiz. A etapa inicial será ainda mais curta, com oito jogos e não 11 como no ano passado.

— Eu estou muito otimista em cima da entrega dos atletas desde o início da preparação e principalmente a evolução. A gente se programou literalmente isso. O campeonato é mais curto ainda, já era curto antes. Chegar em um estágio bom, melhor do que os últimos estaduais, mas que a gente, gradativamente, consiga evoluir dentro da competição, que é importante — declarou Luizinho Vieira, técnico do Caxias, que completou sobre a intensidade do time:

— Estou muito otimista, as coisas estão fluindo com mais facilidade ainda, de poder se achar, de poder criar as combinações, principalmente dentro desse bloco um pouco mais baixo, como a gente encontrou no último jogo-treino. A intensidade dentro da preparação está excelente.

DOIS JOGOS-TREINOS

O Caxias já realizou dois testes na pré-temporada, contra o Avenida e Caravaggio-SC. O primeiro teste foi com vitória por 1 a 0 em Santa Cruz do Sul. No segundo, o time venceu a equipe catarinense por 4 a 2. Para o comandante, o entrosamento dos atletas está em um nível melhor, muito pelo modelo de jogo bem definido desde o começo dos trabalhos.