Caxias apresenta uniformes de treino para a temporada 2025

O elenco de jogadores do Caxias voltou aos treinos nesta quinta-feira (2) após a folga da virada do ano. Os atletas se reapresentaram no Estádio Centenário com uma novidade, os novos uniformes de treino.

A nova linha tem cores variadas e mescladas, como vermelho com preto, grená com azul e uma toda azul. Os jogadores já usaram as peças da nova linha na atividade desta quinta-feira, no Centro de Treinamentos do clube.

O Caxias realizou no último final de semana o segundo jogo-treino da pré-temporada. O time grená venceu a equipe do Caravaggio-SC por 4x2. O técnico Luizinho Vieira utilizou duas equipes diferentes nos dois tempos.

Gabriel Lima marcou o primeiro gol, Richard anotou duas vezes para o Caxias e Welder finalizou o placar.