"Conseguimos fazer uma boa montagem de grupo", diz técnico do Caxias após jogo-treino

Treinador grená garante que montagem do grupo foi melhor do que o esperado.

O grupo de atletas grená voltará aos trabalhos na quinta-feira (2) após a folga de fim de ano. O próximo jogo-treino será novamente com o Caravaggio, desta vez em Santa Catarina, no dia 8. Pra fechar os testes da pré-temporada, o Grená ainda realizará um jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.