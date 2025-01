Torneio rápido e time mais maduro: Técnico do Juventude projeta a Copa São Paulo 2025

Técnico Filipe Dias comandou o time do Juventude na Copa Zagallo de 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Enquanto o elenco profissional do Juventude se reapresenta nesta sexta-feira (3), os atletas do time sub-20 entram em campo pela primeira rodada da Copa São Paulo, com o sonho de integrarem o time principal em mais um ano do clube na Série A do Brasileirão.

A equipe entra em campo às 16h desta sexta, diante do Comercial, de Tietê. A partida será no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. No comando do elenco do Verdão está o técnico Filipe Dias, que conhece bem o grupo por ter trabalhado com alguns jovens desde o sub-13, como no caso do meia Gui Teixeira.

— Eu cheguei aqui na sub-13 e ele já era meu treinador. É um cara que deixa a gente muito tranquilo, muito solto dentro de campo, mas também com todo mundo com a sua responsabilidade de cumprir, e é um profissional incrível — afirmou o jovem, que sonha estar no time de cima:

— É o que a gente quer, todo mundo que está focado nisso, chegar lá e fazer uma boa Copa São Paulo para quem sabe estar ali no grupo de cima. Eu me espelho no Nenê aqui no clube, não tem como ser outro. E também no Rafael Veiga, um meia que faz gol, que é o que eu gosto de fazer em campo.

Pelo tempo que tem dentro do Estádio Alfredo Jaconi, o treinador conhece alguns atletas só pelo olhar. Ele vê a Copa São Paulo como um processo final de formação, uma conexão para o profissional.

— Na verdade, esse tem que ser o objetivo final deles, então a gente usa a Copa São Paulo como um processo, um passo importante para eles conseguirem chegar no profissional na sequência. Acho que não tem como fechar os olhos para isso, a gente precisa estimular justamente os jogadores que eles tenham essa ambição — analisou o treinador, que também falou sobre o modelo da Copinha:

— Ela pode te apresentar surpresas, ela pode te apresentar também componentes estratégicos fundamentais. A gente sempre enxerga que toda Copa São Paulo, quando chega ali na fase de quartas de final principalmente, sempre tem alguma equipe que classifica que não era tida como favorita. Então, o chaveamento, os confrontos, se tu não tiveres 100% entregue naqueles 90 minutos, depois é tarde demais. A gente não pode lamentar. É um torneio muito rápido.

BAGAGEM DE 2024

O ano de 2024 foi diferente para o time sub-20 do Juventude. A equipe teve a Copa Zagallo contra equipes profissionais do futebol gaúcho e o Brasileiro de Aspirantes e o Gauchão da categoria. Essa sequência forte serviu para o time chegar mais maduro.