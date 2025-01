Sevilla é eliminado da Copa do Rei

O sábado (4) foi mais traumático para o Sevilla, que foi goleado por 4 a 1 pelo Almería e se tornou segunda vítima ilustre da rodada, depois da eliminação do Mallorca diante do Pontevedra (4ª divisão), na sexta-feira.

Isaac Romero abriu o placar para o Sevilla logo aos cinco minutos, mas o Almería, que jogava em casa, conseguiu a virada no segundo tempo com um gol do sérvio Marko Milovanovic aos quatro e um hat-trick do colombiano Luis Suárez, que marcou aos 10, 33 e 51 minutos.