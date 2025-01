Time de Camaquã confirma participação na Liga Nacional de Futsal

O Vélez, de Camaquã, será mais um representante gaúcho na Liga Nacional de Futsal. A equipe confirmou sua participação na principal competição do país em 2025 através de um post nas redes sociais prometendo levar o nome da cidade aos principais palcos do esporte.

"Vamos levar o nome de Camaquã aos principais palcos do futsal brasileiro, enfrentando gigantes do esporte e mostrando a força da nossa região", diz o texto.

Fundado em 2010, o Vélez tornou-se profissional no ano passando, quando disputou a Série C do Campeonato Gaúcho e chegou na final da conferência, conquistando acesso à Série B.