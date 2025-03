Duas goleadas e dois empates marcam a abertura da Supertaça Farroupilha de Futsal

Jackson marcou duas vezes no empate do Cerro Largo contra o Guarany de Espumoso.

A Supertaça Farroupilha de Futsal iniciou nesta segunda-feira (24) e contou com quatro jogos eletrizantes. Duas goleadas e dois empates marcaram o primeiro dia de competição, que acontece até sábado (28) na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

Cerro Largo 5 x 5 Guarany de Espumoso

O duelo de abertura da Supertaça Farroupilha teve dez gols e foi disputado até os instantes finais. Faltando apenas dois segundos para o fim da partida, o Guarany de Espumoso buscou o empate em 5 a 5 com o Cerro Largo , garantindo um ponto para cada lado.

Jackson e Cavinatto, duas vezes cada, e Marcola fizeram os gols do Cerro Largo. Felipe, três vezes, Silva e Richard descontaram para o Guarany.

Lagoa 5 x 1 Nadas Branco

O Lagoa não teve dificuldades para vencer o seu confronto e goleou o Nadas Branco por 5 a 1 . Luk, duas vezes, Gabriel Rosa, Brazeiro e Ribeirão marcaram os tentos do time de Largoa Vermelha. Anthony descontou para clube de Rio Pardo.

ACBF 2 X 2 Uruguaianense

O terceiro confronto do dia também terminou empatado. Em um confronto de muita intensidade, ACBF e Uruguaianense ficaram no 2 a 2. Ainda no primeiro tempo o goleiro Deivid e Japa abriram o placar para o time da fronteira. João Cleber e Mika, contra, fizeram para Carlos Barbosa.