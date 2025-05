Alemanha anuncia dissolução de grupo que conspirava contra a ordem democrática

As autoridades alemãs anunciaram nesta terça-feira (13) uma série de operações contra uma rede extremista de conspiradores e informaram a dissolução do grupo "Reino da Alemanha", acusado de "atacar a ordem democrática e liberal".

As operações aconteceram em sete regiões do país, anunciou o Ministério do Interior em um comunicado. O grupo tem quase 6.000 integrantes, que "negam a existência da República Federal da Alemanha e rejeitam sua ordem jurídica".