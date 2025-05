Passo Fundo estreia com vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal

O PFF é o único representante do Rio Grande do Sul na competição. @ceci_prutfotos / Instagram / Passo Fundo Futsal,Divulgação

O Passo Fundo Futsal estreou com virada no Campeonato Brasileiro de Futsal, neste sábado (10). A partida contra o Sport terminou em 2 a 1 para os gaúchos. O jogo aconteceu no Ginásio Marcelino Lopes, em Recife. O PFF é o único representante do Rio Grande do Sul na competição.

A partida reprisou as quartas de final da última edição do torneio, em que o Sport venceu na prorrogação e eliminou o Passo Fundo. O jogo de ida da fase eliminatória marcou a única derrota dos gaúchos na competição no ano passado.

O primeiro tempo foi equilibrado, com algumas chances de gol e domínio maior do Passo Fundo. Já na segundo etapa, o Sport adotou uma postura mais ofensiva e abriu o placar aos 14 minutos, com gol de Zé Roberto.

O empate veio na sequência, a partir de um escanteio. Viana estava na cara do gol e só precisou de um toque rápido na bola para marcar: 1 a 1.

Nos últimos segundos da partida, Viana apareceu novamente para consolidar a vitória gaúcha. Recebeu a bola sem marcação e não deu chance para o goleiro. Vitória de virada por 2 a 1.

O próximo jogo do Passo Fundo Futsal é no dia 21 de maio, contra o América, em Minas Gerais.

Campeonato Brasileiro de Futsal

Essa é a segunda edição do Brasileirão de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). No ano passado, o Fortaleza sagrou-se o primeiro campeão do torneio.

Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.

O Passo Fundo Futsal ficou no Grupo B, ao lado de América, Apodi, Paraná Clube, Criciúma, Concórdia, Sorriso, São Joseense, Ceará, Sport e Traipu.

O grande campeão receberá R$ 250 mil e um automóvel, enquanto o vice leva R$ 150 mil. O 3º e o 4º colocado ganham, respectivamente, R$ 70 mil e R$ 30 mil. Também há premiações no valor de R$ 10 mil para o melhor jogador em cada posição e para o melhor treinador.