Atividades físicas influenciam na libido e na performance sexual? Especialistas explicam

Segundo especialistas consultados por Zero Hora , a prática regular de exercícios físicos tem impacto positivo na função sexual, tanto para homens quanto para mulheres. No entanto, a intensidade e a carga dos treinos podem influenciar os resultados .

Exercícios influenciam na libido e no desempenho sexual?

Diferenças entre homens e mulheres

Existe uma modalidade que estimula mais a libido?

Por fim, atividades como ioga e pilates podem auxiliar no fortalecimento do assoalho pélvico , o que contribui para o prazer sexual.

Há exercícios que devem ser evitados?

E a autoestima?

— O exercício ajuda a pessoa a se sentir melhor com o próprio corpo, o que pode aumentar a confiança na intimidade. Isso vale para ambos os sexos, mas especialmente para as mulheres, que têm muitas vezes uma relação mais complexa com a autoimagem — afirma Juliana.

No final das contas, o segredo está mesmo no equilíbrio: praticar exercícios regularmente, sem exageros, garantir uma alimentação adequada e respeitar os períodos de descanso são as chaves para colher os benefícios do treino na vida sexual e principalmente — na própria saúde.