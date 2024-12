Veja quantas vezes treinar para ter resultado com a musculação

Sair do sedentarismo

Se o objetivo é sair do sedentarismo, ter mais saúde e prevenir doenças, é possível obter resultado significativo com duas a quatro semanas de treinamento com cinco sessões semanais de 30 minutos, conforme o American College of Sports Medicine, podendo ser alcançado resultados de benefícios à saúde se fracionado em sessões de 12 a 15 minutos durante o dia.