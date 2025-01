Aproveitar as festas também faz parte tanto de um processo de emagrecimento quanto de uma alimentação saudável. sebra / stock.adobe.com

Os banquetes de Natal e Ano-Novo são feitos para se divertir socializando com a família e os amigos em torno da mesa e, eventualmente, se esbaldar também. Depois das festas, porém, a tendência é de que muitas pessoas sintam vontade de fazer uma “redução de danos”, na ideia de compensar eventuais exageros de comida e bebida alcoólica.

De acordo com a nutricionista Ana Paula Weber, o primeiro passo para lidar com os excessos é entender que aproveitar a vida social é algo que faz parte tanto de um processo de emagrecimento quanto de uma alimentação saudável e que isso não precisa ser motivo de angústia ou sentimentos de culpa:

— Não comer nada e viver só de dieta, só cuidando do corpo, não é o ideal. É importante ter isso em mente para não ficar se culpando e querendo compensar em excesso, porque, senão, a alimentação saudável acaba se tornando algo pesado, quando na verdade tem que ser uma coisa leve para ser sustentável ao longo do tempo.

O segundo passo é voltar o mais breve possível para a sua rotina alimentar e de exercícios físicos. Um dos comportamentos que mais prejudica a dieta, segundo Ana, são os pensamentos do tipo “já que eu furei no Natal, vou continuar furando”, “já que eu não comi de forma adequada no almoço, vou fazer na janta também”.

— Não é assim, o ideal é voltar logo para a rotina de alimentação e tentar se manter fazendo atividade física. Se não for possível fazer o exercício que a pessoa está habituada, vale adaptar, dar uma caminhada na praia ou fazer algo semelhante — afirma Ana.

Como se recuperar os excessos do fim de ano

É preciso aumentar a ingestão de água?

Sim, é uma boa ideia aumentar a ingestão de água porque ajuda na liberação de líquidos retidos, estimula o metabolismo e contribui para a hidratação do indivíduo — o que é mais importante no verão, pois o calor faz o organismo perder muito mais líquidos.

Há algum cuidado especial com o intestino nesse período?

Sim, é importante cuidar bem do intestino, investindo principalmente em fibras prebióticas presentes em frutas, verduras, legumes e alguns cereais e oleaginosas. Isso porque essas fibras servem de alimento para as chamadas “bactérias boas” do intestino.

— No intestino, há milhões de bactérias, tanto boas quanto ruins, e é necessário que as boas estejam sempre em maior quantidade para ter boa digestão, boa imunidade e para não inflamar e irritar a mucosa do intestino. Os alimentos que comemos nas festas são ricos em açúcar, glúten e lactose, o que acaba aumentando a inflamação da mucosa do intestino, já que alimentam mais as bactérias ruins e desequilibram a microbiota intestinal — explica a nutricionista.

Adianta tomar chás?

Não espere milagres, mas alguns chás podem dar uma ajudinha para a liberação de líquidos e toxinas que ficaram retidos no organismo. Os mais indicados pela nutricionista são chá verde, chá de hibisco e chá de cavalinha. Alimentos ricos em açúcar, sódio e gordura – que são componentes em abundância nas refeições de Natal e Ano-Novo – fazem com que a pessoa tenha uma maior retenção de líquido. E boa parte das toxinas que os indivíduos consomem vêm através de alimentos industrializados, principalmente os que são ricos em aditivos químicos, corante espessante, flavorizante. Em excesso, essas toxinas acabam inflamando o organismo, podendo ocasionar doenças inflamatórias e doenças neurodegenerativas.

Adianta preparar o famoso suco detox?

Não faz mal, mas o suco detox por si só não vai fazer milagre ou fazer com que o organismo desintoxique e desinflame.

— Na verdade, isso é papel do fígado, a gente já veio de fábrica com esse poder de desintoxicação. O suco detox dá apenas um empurrãozinho, então se a pessoa tiver oportunidade, não tem problema tomar — detalha a nutricionista.

É preciso cortar carboidratos?

Não é indicado cortar radicalmente os carboidratos. No entanto, se a pessoa avalia que o excesso foi muito grande durante as festas, pode reduzir um pouco seu consumo, desde que tome cuidado com sensações de compulsão que isso possa ocasionar:

— Tem que cuidar se esse "corte de carboidrato" não vai gerar uma vontade de comer até o imã da geladeira no final do dia. Então muitas vezes a solução é só voltar o mais rápido possível para o seu ritmo normal de alimentação e atividade física. Até pode reduzir nas próximas horas ou dias após o consumo exacerbado nas festas de fim de ano, mas nada muito drástico e extremista — recomenda Ana.

Pensando em emagrecimento e definição, a dica é sempre priorizar o consumo de proteínas. E vale lembrar que aquilo que o indivíduo aumenta de um dia para o outro na balança muitas vezes é sinal de retenção de líquido, não necessariamente reflete um aumento de gordura.

— Para aumentar a gordura é preciso o consumo de muitas calorias, então é muito provável que em dois ou três dias o peso volte ao normal, estabilize. O que não pode ocorrer é isso se tornar um hábito, ficar vários dias furando, se alimentando de forma desregrada. Principalmente para esse período de férias, a chave da questão é organização. Organizar lanchinhos saudáveis para levar para a praia, priorizar alimentação saudável, tomar bastante água e fazer exercício.

