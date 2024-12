Voltar à rotina saudável exige consistência e organização, destacam especialistas. Pixel-Shot / stock.adobe.com

Com a proximidade do Ano-Novo, é comum que as pessoas busquem retomar os hábitos saudáveis que foram deixados de lado com a rotina corrida nos últimos meses. Para muitos, reconquistar a boa forma é um dos objetivos dessa época do ano.

Entretanto, depois de um tempo sem exercícios físicos e dieta, pode ser difícil voltar à rotina. Dúvidas em relação ao tempo necessário para recuperar o "shape" e como realizar esse processo são frequentes.

Quanto tempo leva para "ficar em forma"?

Por se tratar de um processo individual, a resposta muda de pessoa para pessoa. Conforme a nutricionista Isabela Valdez, o tempo necessário para se obter um resultado varia de acordo com alguns fatores.

— Tudo depende do nível de atividade física da pessoa, de quantas vezes ela irá se exercitar por semana, e do déficit calórico — relata.

Outro ponto que influencia nessa busca por uma forma física mais definida é a fisiologia de cada um, como esclarece a personal trainer Taty Rodrigues.

— Algumas pessoas vão ter mais facilidade para ganhar massa magra ou para emagrecer — explica. — Também depende muito de por quanto tempo a pessoa treinou e do período que ela ficou parada.

Leia Mais Veja quantas vezes treinar para ter resultado com a musculação

Como retomar uma rotina saudável?

De acordo com Isabela, o planejamento e a organização são a base para voltar ao eixo da alimentação saudável.

— Se não temos as opções saudáveis à disposição, iremos pelo caminho mais fácil para matar a fome, sem pensar na qualidade nutricional — diz a profissional.

Taty acredita que, além do planejamento, a tomada de consciência também é fundamental para uma rotina de treinos.

— Tudo começa na cabeça. As pessoas precisam querer e saber que precisam voltar para essa rotina saudável — afirma.

Leia Mais Pilates na parede funciona? Entenda a prática que vem ganhando popularidade nas redes sociais

Dicas das especialistas

Ter metas bem delimitadas

As duas profissionais destacam que um dos pilares para atingir os objetivos é assegurar que eles estão bem estabelecidos.

— Ter metas de onde queremos chegar, seja para emagrecimento, para ganho de massa muscular. Saber para onde desejamos ir é muito importante — explica Taty.

Além disso, a Isabela aconselha o acompanhamento próximo dessas metas. Para a nutricionista, utilizar um material de automonitoramento para descrever o que precisa ser realizado diariamente é uma ferramenta interessante.

— É uma estratégia muito legal de reforço positivo para quando precisamos tornar algo, que atualmente não é, em um hábito, que precisa ser repetido várias vezes — afirma a nutricionista.

Leia Mais Qual o melhor tipo de pré-treino? Especialistas explicam os cuidados necessários

Manter a organização

Tanto para a alimentação quanto para os treinos, a organização prévia assegura maiores chances de sucesso.

Idealmente, deve-se buscar o acompanhamento de profissionais da área para uma avaliação individual. Entretanto, existem estratégias que podem ajudar quem não tem essa ajuda.

— Escolher duas opções por semana de café da manhã, frutas, almoço, lanche e jantar, que se encaixem no dia a dia e que a pessoa goste, e mesclar conforme a preferência, ajuda muito — garante Isabela.

Já para conseguir seguir o cronograma de atividades físicas, a treinadora orienta a fazer o exercício logo nos primeiros momentos do dia, para evitar que o exercício seja pulado por cansaço ou preguiça.

— Vai ter dias em que você vai estar cansado, saturado, e isso aumenta as chances de "matar" o exercício — avalia Taty.

Focar na consistência

No momento de retomada, a consistência é indispensável. A personal trainer explica que, para a reconstrução do costume, a regularidade é mais importante do que a intensidade.

— Para substituir um hábito ruim por um bom, gosto de trabalhar com a ideia de que isso leva mais de 40 dias — afirma. — Então, para construir isso, ir mais vezes para a academia, mas fazer um treino menor, é algo que ajuda.

Já na perspectiva da alimentação, a nutricionista avalia que manter o equilíbrio a longo prazo é mais eficiente do que restringir durante a semana e exagerar nas refeições livres de sábado e domingo.

— Se o objetivo é o emagrecimento, por exemplo, é interessante se exercitar no final de semana e fazer de uma a duas refeições mais livres de forma controlada, sem cometer exageros — instrui a profissional.

Leia Mais 10 hábitos para emagrecer de forma saudável

Tornar a rotina prazerosa

Por fim, para voltar à boa forma e conseguir manter a rotina saudável, é vital tornar o processo prazeroso em todas as áreas.

Na alimentação, Isabela sugere a inclusão de lanches que sejam práticos e saudáveis, que possam ser facilmente variados de acordo com o gosto de cada um.

— Sanduíches naturais com recheio de frango ou atum com requeijão e salada, iogurte com whey, frutas e granola, bebidas lácteas proteicas compradas prontas com uma fruta, por exemplo — indica a nutricionista.

Taty aconselha que, para deixar os treinos mais prazerosos, uma boa opção é treinar em dupla, com amigas ou com o (a) parceiro (a). Outro aspecto fundamental é focar em uma atividade física que seja agradável para quem pratica.

— É importante encontrar uma modalidade com a qual a pessoa se identifique — afirma ela. — Não existe o melhor treino, existe o treino que é melhor para ti.