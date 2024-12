Chocotone ou panetone: qual engorda mais?

Panetone é um alimento tradicional do período natalino. Marcelo Oliveira / Divulgação

Em dezembro, com a chegada do Natal, as prateleiras dos supermercados enchem de diversos tipos de panetone. O alimento, hoje ultra processado, tem origens italianas e artesanais.

A nutricionista Poliana Espíndola defende que, entre panetone e chocotone, os tipos mais populares no Brasil, nenhum é livre de gorduras e significativamente mais saudável. Ambos são ricos em calorias, açúcar e triglicerídeos.

Aos preocupados em não aumentar o número de roupas nessa época do ano, a nutricionista afirma que a relação com o consumo do doce não é direta.

— O impacto no peso não depende apenas do tipo escolhido, mas também do tamanho da porção consumida e do contexto da dieta como um todo — alerta.

Para não engordar, ela indica o consumo moderado do doce e, sempre que possível, compartilhá-lo com alguém, para evitar comer um panetone (ou chocotone) inteiro sozinho.

Frutas cristalizadas são mais saudáveis?

Há quem acredite que o formato tradicional, com frutas cristalizadas e passas, é mais saudável. No entanto, por serem industrialmente cristalizadas, as frutas contém alto teor de açúcares adicionados.

Já o de chocolate, em comparação, também tem alto nível calórico, mas não é significativamente mais ou menos saudável.

— O chocolate do chocotone pode conter compostos antioxidantes, como polifenóis, mas, na maioria das vezes, é de baixa qualidade, apresentando maiores quantidades de gorduras e açúcares do que benefícios reais — afirma Poliana.

Assim, a nutricionista ressalta que, do ponto de vista nutricional, ambos tem pontos negativos, e o melhor é escolher o que mais gosta.

Produção: Victória Armando