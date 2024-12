A incidência de celulite acaba sendo maior em mulheres por envolver questões hormonais. New Africa / stock.adobe.com

A presença de celulite pelo corpo, especialmente na região das pernas, dos glúteos e quadris, é motivo de insegurança para muitas mulheres.

Apesar de não ser considerada uma doença ou indicar um problema de saúde, a boa notícia é que existem formas de reduzir o aspecto dos famosos "furinhos".

A origem

Essas ondulações são provocadas pelo excesso de gordura localizada. As áreas mais afetadas costumam ser os membros inferiores, embora existam pessoas que encontram celulites na barriga e nos braços, conforme o biotipo.

A incidência acaba sendo maior em mulheres por envolver questões hormonais, diante do aumento da produção de estrógeno após a puberdade.

Esses furinhos nada mais são do que a gordura sendo empurrada contra a pele, por isso que forma essa irregularidade. Outros fatores que influenciam são a hereditariedade, o fluxo sanguíneo, assim como o aumento da produção de hormônios CAROL SANTANA Profissional de Educação Física, especialista em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição.

De acordo com Carol Santana, o estilo de vida pode influenciar na quantidade de celulite encontrada no corpo. Uma mulher sedentária, independente se for magra ou gorda, provavelmente vai observar uma maior concentração por conta do seu índice de gordura corporal:

— Para reduzir a celulite, precisamos diminuir essas células de gordura. Como a gente faz isso? Tendo uma alimentação equilibrada e com atividade física. O básico bem-feito dá resultado. É a constância.

Exercícios metabólicos e combinados

A melhor estratégia para reduzir a gordura corporal é unir déficit calórico e atividade física. No âmbito da celulite, a indicação é apostar em exercícios metabólicos — aqueles que irão utilizar o tecido adiposo como fonte de energia — e nos combinados — os quais envolvem a união de uma ou mais práticas para promover uma variedade de estímulos pelo corpo.

Para uma pessoa sedentária, se ela começar a fazer uma caminhada, ela já vai observar uma diferença. Mas, para ter um resultado significativo, uma das melhores atividades é a musculação. O aeróbico ajuda na diminuição da celulite, mas até um certo ponto CAROL SANTANA Profissional de Educação Física, especialista em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição.

A profissional de Educação Física adiciona que a musculação entra como uma aliada para preencher o espaço antes ocupado pela gordura, evitando a flacidez.

Em um primeiro momento, a intuição pode sugerir treinar apenas a parte que mais gera desconforto. Contudo, além de exercícios focados nas regiões com maior concentração de celulite, o ideal é investir também naqueles que utilizam o corpo inteiro. Nesse sentido, treinos intervalados são uma ótima estratégia.

A seguir, confira alguns exemplos de exercícios que podem ser combinados em séries entre si, unindo o trabalho de pequenos e grandes grupos musculares.

É válido lembrar que o acompanhamento especializado é essencial. Um profissional qualificado será capaz de orientar de acordo com os objetivos e as individualidades de cada um.

Levantamento terra

Exercício trabalha com a região das pernas, lombar e abdominal. lioputra / stock.adobe.com

O levantamento terra é um exemplo de exercício que demanda diferentes grupos musculares sequenciais para a sua execução. Ele trabalha os músculos posteriores da coxa e glúteos, e ativa a região lombar e abdominal.

Como fazer: em posição inicial, mantenha a barra em repouso no chão, dobre um pouco os joelhos e alinhe o quadril, ombro e cabeça em uma reta diagonal para garantir o posicionamento adequado.

Levante-se segurando a barra e estendendo os joelhos e o quadril. Faça o movimento inverso e repita a sequência.

Agachamento sumô

Atividade pode ser feita com o peso do próprio corpo, com um halter ou uma barra. lioputra / stock.adobe.com

Agachamentos de forma geral são exercícios completos. No caso do agachamento sumô, por exemplo, ele é capaz de ativar músculos como o posterior da coxa, glúteo, além da região lombar e abdominal durante o movimento.

Como fazer: afaste as pernas em uma largura maior que a do quadril, deixando as pontas dos pés ligeiramente para fora. Agache segurando um peso entre as pernas, mantendo o abdômen contraído. Em seguida, estique as pernas, ficando com a coluna reta.

Stiff

Exercício exige concentração nos movimentos. lioputra / stock.adobe.com

O stiff é um tipo de levantamento de peso realizado em pé, com halteres, barras ou peso do próprio corpo. O foco está no trabalho dos músculos posteriores da coxa e glúteos, mas também atua no fortalecimento das panturrilhas, da lombar e da parte superior das costas.

Como fazer: afaste um pouco os pés, deixando-os alinhados na largura dos quadris. Mantenha a coluna reta, abdômen contraído e ombros ligeiramente para trás. Com as pernas esticadas, incline o tronco ligeiramente para frente e empine o bumbum.

Na sequência, desça o tronco o máximo que conseguir sem dobrar as pernas e os braços. Volte para a posição inicial, traga o quadril levemente para frente e repita o movimento.

Flexão de braços

Desça o corpo até que o queixo fique próximo do chão e volte a empurrá-lo. lioputra / stock.adobe.com

A flexão pode ser inserida nas combinações, intercalando com outros exercícios. Além de fortalecer os membros superiores, como ombros e braços, também atua nos peitorais e ajuda a melhorar o equilíbrio e postura do corpo.

Como fazer: apoie as mãos no chão a uma distância um pouco maior do que a largura dos ombros. Estique as pernas para trás, fazendo uma linha reta com o corpo e a cabeça.

Estabilize os ombros acima dos pulsos e desça lentamente com o corpo até que o queixo fique próximo ao chão. Eleve o corpo de volta à posição inicial, empurrando o chão com as mãos.

Prancha abdominal

Atividade pede que o abdômen fique contraído e o corpo parado na mesma posição por alguns segundos. lioputra / stock.adobe.com

Quem sofre com celulites na região da barriga, práticas abdominais podem ser aliadas. Existe uma infinidade de tipos, a depender do nível do praticante.

— Abdominais não diminuem a barriga, a gordura. Eles fortalecem os músculos da região. Mas, claro, assim como os demais, eles também devem ser incluídos, porque também fazem parte do corpo. Além disso, fortalece o core (músculos base de sustentação e proteção da coluna), que protege a nossa coluna e os nossos órgãos — explica a profissional de Educação Física Carol Santana.

Como fazer: deite-se de barriga para baixo, com os cotovelos alinhados aos ombros e apoiados no chão. Estique as pernas e levante o quadril, mantendo o alinhamento do tronco e das pernas, sem deixar a coluna arqueada. O abdômen deve permanecer contraído. Permaneça parado na posição por alguns segundos.

Burpee

Burpee aumenta a frequência cardíaca e a queima de calorias. lioputra / stock.adobe.com

O burpee, além de melhorar a capacidade respiratória e o condicionamento físico, ativa os músculos dos braços, pernas e abdômen, aumentando a frequência cardíaca e, consequentemente, a queima de calorias. Ele também pode ser adaptado do nível iniciante até o avançado.

Como fazer: de pé, mantenha-os posicionados na largura dos ombros e deixe os braços estendidos ao lado do corpo. Agache, colocando as mãos no chão, na frente dos pés. Com um pequeno salto, jogue as pernas para trás e coloque as mãos no chão, em posição de prancha.

Ao voltar para posição inicial, recolha os pés e, ao se levantar, pule o mais alto que conseguir e levante os braços. Repita o processo conforme o número de repetições indicado.

Aeróbico

Junto às atividades de força focadas nos grupos musculares, os exercícios aeróbicos devem ser incluídos na rotina. Eles têm a capacidade de aumentar a aptidão respiratória e o fluxo sanguíneo, melhoram o condicionamento físico de forma geral, facilitam o gasto calórico e a queima de gordura. Como exemplo, é possível citar: corrida, dança, caminhadas, ciclismo, entre outros.

— Terminou, fez todas as séries? Você pode fazer uma combinação com aula de dança, ou então uma caminhada com trote intercalado. Você tem que tirar o corpo da zona de conforto — destaca Carol Santana.