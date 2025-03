Movimentação da Rússia no Mar Negro será considerada violação de acordo, diz ministro ucraniano

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, afirmou nesta terça-feira, 25, após uma consulta bilateral com os Estados Unidos na Arábia Saudita, que Kiev irá considerar toda a movimentação da Rússia e de seus navios militares para além da parte oriental do Mar Negro como violação do "espírito do acordo" e da garantia de navegação segura na região, além de uma ameaça à segurança nacional ucraniana.