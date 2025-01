Cristaldo tem contrato até dezembro de 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

Destaque gremista em 2023 e 2024, Franco Cristaldo e Grêmio vivem um impasse na renovação contratual. Não houve acordo sobre o aumento salarial do camisa 10 para estender o vínculo, e há a possibilidade dele deixar o clube. Equipes do Exterior demonstraram interesse no meia argentino.

O Tricolor contratou o jogador em dezembro de 2022 por 4,5 milhões de dólares, depois de passagem pelo Huracán-ARG. O vínculo assinado à época ainda está vigente com cláusulas e gatilhos. Atualmente, a quantia recebida é vista como defasada numa comparação com outros vencimentos de atletas do futebol brasileiro e uma valorização é analisada.

Segundo apuração de Zero Hora há uma divergência entre a oferta gremista e a pedida do estafe de Cristaldo. As negociações não avançaram até agora por conta do foco do Departamento de Futebol em acertar contratações. Cogita-se, ainda, uma venda nesta janela de transferências.

Alguns interessados realizaram sondagens. Os clubes não são revelados nos bastidores, mas trata-se de equipes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Rússia e do México. Recentemente, o nome do meia foi ligado ao Estudiantes, mas a situação é tratada apenas como especulação.

Cristaldo tem 113 jogos com a camisa gremista, com 24 gols marcados e 17 assistências. O atleta participou das conquistas de dois Estaduais nos últimos anos.