Atacante é destaque mais uma vez e Caxias vence o Caravaggio em teste preparatório para o Gauchão 2025

Duelo ocorreu na Vila Olímpica até que Caxias finalize melhorias no gramado do Centenário. Diélen Fontana / SER Caxias/Divulgação

Se os jogos-treinos da pré-temporada valessem pontos, o Caxias estaria invicto e com seis conquistados após dois testes preparatórios para o Campeonato Gaúcho. Na tarde deste domingo (29), o Grená enfrentou o Caravaggio-SC, na Vila Olímpica em Gramado, e saiu de campo com mais um resultado positivo nesta fase de entrosamento do novo elenco: 4 a 2, com direito a dois gols do atacante Richard.

O jogador já havia deixado sua marca na vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, em Santa Cruz do Sul. O atacante Gabriel Lima e o centroavante Welder também balançaram as redes para o Caxias.

Mudanças nas formações

Depois de testar os goleiros Victor Golas e Thiago Coelho contra o Avenida, o técnico Luizinho Vieira deu oportunidade para seus outros dois arqueiros do grupo neste confronto diante dos catarinenses. Ronaldo Zilio iniciou o jogo-treino e Matheus Emiliano foi o titular na segunda etapa.

O Caxias começou a partida com: Ronaldo Zilio; Arthur, Carlos Henrique, Alisson e Alan; Paulinho, Lorran, Nicholas e Gabriel Lima; Iago e Gustavo Nescau.

Em relação ao primeiro teste, duas foram as novidades na equipe. Além do camisa 1, Lorran iniciou pela primeira vez, após estar melhor condicionado fisicamente nos treinos. Arthur foi deslocado para a lateral direita e Paulinho voltou para sua função de origem no meio de campo.

Com este time, o Caxias perdeu os primeiros 45 minutos de jogo por 2 a 1. O atacante Gabriel Lima marcou para o Grená.

Na etapa final, Luizinho Vieira mandou a campo: Matheus Emiliano; Thiago Ennes; Douglas; Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Pedro Cuiabá; Vini Guedes e Tomas Bastos, Calyson, Richard e Welder.

Além de Matheus Emiliano no gol, esta formação apresentou como novidade a presença de Pedro Cuiabá na vaga de Mantuan, na abertura da meia-cancha.

E com esta equipe, o Caxias venceu por 3 a 0. Richard, duas vezes, e Welder anotaram. Esta segunda formação é que será a base do primeiro time titular em 2025.

O Grená volta a encarar o Caravaggio na quarta-feira, dia 8 de janeiro, em Nova Veneza-SC. Inicialmente o confronto está marcado para às 20h porque a equipe de Santa Catarina quer testar seu novo sistema de iluminação.

Ainda em preparação para o Campeonato Gaúcho, o Caxias deve confirmar mais um jogo-treino, desta vez diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, teste que irá finalizar a pré-temporada.