"Vou demonstrar o meu trabalho e dar aquela dor de cabeça boa pro Luizinho", diz novo goleiro do Caxias

Ronalo Zilio é caxiense e já atuou na escolinha do clube.

Nesta sexta-feira (27), foi a vez do goleiro Ronaldo Zilio ser apresentado pelo Caxias oficialmente. O jogador chegou ao Estádio Centenário com contrato apenas até o final do Gauchão 2025 e irá compor elenco, uma vez que a titularidade deve ficar a cargo de Victor Golas ou Thiago Coelho.