O presidente do Grêmio está fazendo tudo que pode

Claro que o presidente gremista é um homem de muita credibilidade. Um grande negociador, o cara que trouxe Luis Suárez para o Grêmio, sendo sua a maior contratação da história do clube. Só que agora Alberto Guerra está metido, mais do que nunca, diretamente com seus homens do futebol, na contratação do treinador que irá substituir Renato e que, certamente, terá muitas cobranças ao seu redor.