O Jogo das Estrelas de 2024 ocorreu neste sábado (28), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A equipe vermelha, que teve Zico em campo, venceu a branca, que tinha Renato Portaluppi como um dos destaques, por 7 a 6.

O primeiro tempo teve sete gols. Logo no primeiro minuto, Renato Portaluppi abriu o placar para o time branco. Após cobrança de escanteio, o ex-técnico do Grêmio dominou, girou e bateu para a meta de Júlio César, ex-goleiro da Seleção. A equipe vermelha empatou na sequência, aos 3, com o lateral-direito Wesley, do Flamengo.