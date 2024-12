Argentino Gustavo Quinteros tem passagens pelas seleções da Bolívia e do Equador. ALEJANDRO PAGNI / AFP

O Grêmio tem novo técnico para 2025. Após o fim da negociação com Pedro Caixinha antes do Natal, o clube recebeu o "sim" de Gustavo Quinteros, 59 anos. Com passagens pelas seleções do Equador e da Bolívia, o treinador é o atual campeão argentino com o Vélez.

O argentino naturalizado boliviano assinará contrato até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação se atingir metas previstas. Ele estava cotado no Santos, mas passou a conversar nos últimos dias sobre o projeto apresentado pelo Grêmio. O técnico virou o alvo do Tricolor após os primeiros sinais de que a negociação com Pedro Caixinha, que acabou indo para o clube santista, não avançaria.

O primeiro contato aconteceu na quinta-feira (19), quando as partes se reuniram para uma apresentação do que o Grêmio projeta para a temporada de 2025. Uma nova conversa aconteceu no último domingo (22), com mais detalhes discutidos sobre a proposta de trabalho.

Alguns nomes do atual grupo de jogadores, como a situação de Soteldo, foram abordados nesta reunião. E o clube ouviu a avaliação de Quinteros sobre as posições que necessitam de reforços. A lista batia com o que já era trabalhado pela direção.

Por isso, a busca mais imediata será pela chegada de dois laterais, um para a direita e outro para a esquerda, e mais um zagueiro e um volante de contenção. A ideia de jogo de Quinteros prioriza um estilo de jogo ofensivo, o técnico costuma montar suas equipes no 4-2-3-1 ou 4-3-3.

Além disso, o treinador também está de acordo com a ideia de ter Rogério Dias como seu preparador físico na comissão técnica. O profissional já acertou contrato e foi anunciado pelo Grêmio.

Nascido na Argentina, Quinteros foi zagueiro revelado nas categorias de base do Newell’s Old Boys no final da década de 70. Ele rodou por clubes no seu país natal, mas teve mais sucesso na Bolívia. Naturalizado, defendeu a seleção boliviana.