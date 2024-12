Saúde, trabalho e relacionamentos: confira as previsões astrológicas para cada signo em 2025

Movimentos planetários podem afetar cada signo de forma diferente. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em 2025, Júpiter entra em Câncer, Saturno e Netuno entram em Áries, Plutão em Aquário e Urano ingressa em Gêmeos. Mas, o que tudo isso quer dizer e de que forma essas movimentações astrológicas podem afetar o ano de cada signo do zodíaco? O Pioneiro convidou a astróloga Dudi Rios para explicar como deve ser o 2025 de cada signo e como os planetas podem afetar as pessoas no dia a dia.

Veja como será o ano de cada signo?

Signo de Áries. Jackie Niam / stock.adobe.com

Áries

Os arianos terão possibilidades de começar algo novo na vida e dar um primeiro passo.

Nas relações pessoais, os arianos passarão por um momento de ampliação de amizades e vai conseguir estabelecer diálogos muito melhores nos relacionamentos.

Com relação às amizades, os arianos desenvolverão mais parcerias ou se vincularão mais afetivamente. O assunto amizade será transformador.

ou se vincularão mais afetivamente. O assunto amizade será transformador. No campo da comunicação, os arianos se aprimoram e renovam, conseguindo estabelecer conexões mais eficientes.

Signo de Touro Jackie Niam / stock.adobe.com

Touro

Os taurinos enfrentarão alguns desafios. São situações que fazem com que a pessoa consiga ter um crescimento.

Os taurinos vão enfrentar o desafio de se tornarem mais independentes. Todo o caminho que os taurinos fizerem para se tornar mais independente, será um caminho que trará muitos resultados para o futuro.

Quanto aos relacionamentos, os taurinos encontrarão uma grande estabilidade e senso de pertencimento. As relações afetivas vão ser tranquilas, sem desafios.

Signo de Gêmeos. graphixmania / stock.adobe.com

Gêmeos

Por ser um signo em que terá um planeta ingressando, os geminianos sofrerão uma grande transformação para ampliar suas possibilidades de escolhas.

Os geminianos terão uma transformação de vida muito grande, se conectando mais com sua essência, encontrando um caminho que faça sentido.

Com relação às novas parcerias, os geminianos terão que fazer escolhas, visto que é um ano em que começam novas relações afetivas.

. Será um ano favorável para atingir graus maiores de conhecimento e produtividade.

Signo de Câncer. graphixmania / stock.adobe.com

Câncer

Câncer é um dos signos que será afetado na saúde pelas mudanças planetária. Por isso, é necessário cuidado com as mudanças e transições na vida, situação que podem afetar o sistema digestivo.

O desafio dos cancerianos será tomar decisões e dar passos para por em prática alguma iniciativa. É o ano para começar algo, para que, no futuro, prospere.

É o ano para começar algo, para que, no futuro, prospere. Como Júpiter estará em Câncer, será um ano produtivo, de crescimento e expansão para os cancerianos.

Signo de Leão. graphixmania / stock.adobe.com

Leão

Os leoninos terão conflitos internos sobre como lidar com as diferenças e com aquilo que eles não estão acostumados, principalmente quando as coisas que não saem como eles gostariam.

Quanto aos relacionamentos, os leoninos ampliarão a sua rede de conexões e conseguirão levar seus relacionamentos de forma mais leve.

e conseguirão levar seus relacionamentos de forma mais leve. O ano também é próspero para começar projetos novos. É um ano em que os leoninos conseguirão fazer um movimento inicial para as realizar o que desejam no futuro.

Signo de Virgem. graphixmania / stock.adobe.com

Virgem

Virgem é um signo naturalmente afetado na saúde e, em 2025, não será diferente. Os virginianos podem ter tendência a dores de cabeça, a se queimarem, se cortarem e se machucarem. Isso porque os virginianos serão confrontados a tomar decisões mais rápidas, podendo afetar o sistema nervoso.

Os virginianos terão o desafio de se inovar em 2025, tentando fazer as coisas de uma maneira mais leve e fluida.

tentando fazer as coisas de uma maneira mais leve e fluida. Os virginianos encontrarão ainda uma maior estabilidade nas relações, porque estarão mais atentos às necessidades que surgem de um relacionamento.

Signo de Libra graphixmania / stock.adobe.com

Libra

Libra também estará em conflito interno, pois é um ano em que os librianos terão certeza do quanto devem se dedicar às relações. Contudo, isso pode causar alguns conflitos. Por isso, é necessário trabalhar o processo de individualidade e se dedicar um pouco menos às relações.

Será um ano de fazer vários contatos ou de ampliar a rede de conhecimento.

Signo de Escorpião graphixmania / stock.adobe.com

Escorpião

Escorpião é mais um signo afetado na saúde. Isso porque ele não consegue manter as coisas da maneira que gostaria.

Os escorpianos precisarão trabalhar a sua forma de se comunicar. Quanto mais trabalharem isso, mais equilíbrio na saúde terão.

O desafio dos escorpianos será o desapego. Então, quanto mais conseguirem abrir mão das coisas, mais conseguirão obter resultados positivos no futuro.

Signo de Sagitário. graphixmania / stock.adobe.com

Sagitário

Sagitário também será afetado na saúde. Será necessário, por isso, atenção quanto a retenção de líquidos e aumento de peso.

Os sagitarianos serão desafiados a dar mais atenção às pessoas que estão próximas deles.

Será um ano de racionalidade para perceber mais as coisas do dia a dia. Mesmo sendo sonhadores, os sagitarianos precisarão estar atentos ao cotidiano.

Quanto às parcerias e às relações é um ano de rompimentos ou de começo de relações novas.

ou de começo de relações novas. 2025 será um ano em que os sagitarianos conseguirão dar novos passos, iniciando projetos que tragam sentido para a vida.

Signo de Capricórnio. graphixmania / stock.adobe.com

Capricórnio

Capricórnio também será um dos signos afetados na saúde. Isso porque 2025 será um ano em que a comunicação se renovará e Capricórnio não é um signo que tem uma facilidade de se comunicar.

Quanto mais os capricornianos desenvolverem a comunicação, menos a saúde será afetada.

A família exigirá mais atenção dos capricornianos. Não tanto a carreira. Por isso, é necessário equilíbrio.

Não tanto a carreira. Por isso, é necessário equilíbrio. O desafio é ser mais impulsivo nesse ano. Não organizar tanto, não controlar tantas variáveis.

Signo de Aquário. graphixmania / stock.adobe.com

Aquário

Com Júpiter em Câncer, os aquarianos precisarão olhar mais para as emoções e os vínculos, o que pode ser um desafio, já que os aquarianos são muito desapegados.

Aquário vai sofrer transformações, porque o planeta Plutão está no signo. Às vezes, os aquarianos vão conseguir fazer coisas muito diferentes do que todo mundo, visto que será um ano mais intuitivo e criativo.

2025 será ainda um ano que fluirá no campo das negociações, parcerias e trocas. Os aquarianos conseguirão estabelecer várias pontes com pessoas e lugares diferentes.

. Os aquarianos conseguirão estabelecer várias pontes com pessoas e lugares diferentes. Quanto aos relacionamentos, os aquarianos serão chamados a assumir mais responsabilidades em 2025.

Signo de Peixes. graphixmania / stock.adobe.com

Peixes

Em 2025, os piscianos tendem a ter emoções mais equilibradas. Eles devem se sentir mais seguros e equilibrados emocionalmente. Por isso, 2025 será um ano de maior segurança financeira e emocional.

. Eles devem se emocionalmente. Por isso, 2025 será um ano de maior segurança financeira e emocional. Os piscianos serão desafiados a serem mais realistas, lidando com as questões de forma mais racional e prática.

A astróloga explica que em 10 de junho de 2025, Júpiter entra em Câncer, por isso, a partir desta data será mais fácil crescer e expandir. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Movimentos de planetas no céu

De forma geral, a movimentação dos planetas que trocam de signo em 2025 tende a diluir os sentimentos, não deixando as coisas muito intensas.

— Quando começou a pandemia de covid-19, a gente falava na astrologia que alguma coisa iria mudar em nível de estrutura social. Alguma coisa muito intensa aconteceria no mundo inteiro, porque tinha muitos planetas no mesmo signo. E agora, a gente tem uma troca para vários planetas em vários signos diferentes. Então, a gente vai perceber que dá uma fluência maior. As coisas não vão ser conduzidas por um único fato — explica a astróloga.

Júpiter entra em Câncer

Agora, Júpiter está em Gêmeos, promovendo comunicações, negociações e interações. Ampliando a capacidade de se comunicar.

Em 10 de junho de 2025, Júpiter entra em Câncer, onde permanece por um ano. De acordo com Dudi, é um planeta muito benéfico, por isso, a partir de junho será mais fácil crescer e expandir.

— Júpiter em Câncer traz mais estabilidade e segurança. Então, as coisas serão mais tranquilas. O foco do crescimento e expansão muda. A família vai ser muito mais priorizada, assim como a busca por estabilidade e segurança. O lado legal de tudo isso é que as pessoas vão estar mais colaborativas — analisa.

Saturno e Netuno em Áries

Saturno e Netuno são planetas antagônicos, porque Saturno dá estrutura e oportuniza que as coisas aconteçam. Enquanto Netuno é um planeta que dilui as coisas, um planeta de sonhos.

— Para a gente ter uma ideia, a última vez que esses dois estiveram juntos foi na queda do Muro de Berlim. Então, ele dilui coisas que limitam. Nesse ano, devido aos dois estarem em Áries, é um ano em que muita gente vai começar muita coisa nova — explica Dudi.

Urano ingressa em Gêmeos

Saindo de Touro, após sete anos, Urano ingressa em Gêmeos em 2025.

— Urano entra em uma área de comunicação, de contato. Vai modernizar muito mais toda a área de mídias, de contatos, de trocas. A área da comunicação e de negociações vai estar muito mais fluida.

Plutão se fixa em Aquário

Dudi explica que Plutão começou a entrar em Aquário quando a Inteligência Artificial surgiu. Agora, o planeta se fixa no signo.

— As pessoas vão cada mês mais buscar a própria diferença, a própria individualidade. Então, isso de todo mundo igual, seguindo o mesmo padrão, vem abaixo. E as pessoas se voltam mais para fortalecer e validar a própria diferença, a própria individualidade — destaca a astróloga.

A astróloga revelou ainda o mapa astral da virada de ano em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Novo ano para Caxias

Dudi explica que, de forma geral, as coisas vão fluir de forma mais lenta até fevereiro. Isso porque Marte está retrógrado, sendo ele o planeta que direciona a energia para tudo acontecer.

— Todo mundo vai estar entrando em um processo onde as coisas se enrolam um pouco. Isso até 24 de fevereiro. As coisas demoram para fluir, então é sinal para dar mais atenção, dedicar mais tempo e energia.

A astróloga fez o mapa astral da virada de ano em Caxias, que revelou o ascendente em Libra, Sol em Capricórnio, Pallas e Lua também em Capricórnio.

— O Sol e a Lua em Capricórnio dão uma certa estabilidade, mostrando que as coisas se concretizam de uma maneira mais fácil, mas demora um pouco mais de tempo. Mas é um resultado que permanece — explica.

O Pallas é o asteroide que representa os talentos criativos, a sabedoria e a intuição e, também, a deusa da Justiça.