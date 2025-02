Nos pênaltis, Ypiranga vence Monsoon e está na final da Taça Farroupilha

Equipes se enfrentaram no Estádio Colosso da Lagoa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga conquistou a vaga para a final da Taça Farroupilha na base de muita emoção, nesta segunda-feira (24). Depois de empatar em 1 a 1 com o Monsoon no tempo regulamentar, o Canarinho levou a melhor nos pênaltis e venceu por 5 a 3, avançando à decisão.

O Ypiranga disputará o título e a vaga na Copa do Brasil de 2026 contra o São Luiz, em jogos de ida e volta. As datas dos confrontos serão confirmadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O jogo

O Ypiranga iniciou a partida pressionando o Monsoon no campo ofensivo. Com isso, o time da casa criou as melhores chegadas do primeiro tempo, principalmente explorando o lado esquerdo de campo, em jogadas com Roca, Felipe Marques e Jean Pyerre.

As finalizações, por sua vez, ficaram por conta de Galego, artilheiro do Gauchão, que não acertou efetivamente o alvo. A melhor delas foi aos 25 minutos, quando o centroavante arriscou um chute de fora da área e obrigou o goleiro Max a fazer uma boa defesa.

Aos 44', o Canarinho chegou a balançar a rede do Monsoon com Heitor, que aproveitou uma cobrança de escanteio pelo lado direito e subiu mais alto que a zaga adversária para cabecear. A arbitragem, no entanto, entendeu que o jogador cometeu falta em Josué e anulou o gol do Ypiranga.

Depois do intervalo, o Ypiranga começou a melhorar a pontaria e criar boas oportunidades de abrir o placar no Estádio Colosso da Lagoa. O gol do time auriverde, no entanto, saiu de uma cabeceada. Aos 21 minutos. após um cruzamento de Danielzinho, Roger recebeu na medida certa para mandar para o fundo da rede e fazer 1 a 0.

Aos 39, o Canarinho quase ampliou o placar. Após cruzamento na área, Willian Gomes finalizou e, na cara do gol, Josué interceptou e mandou a bola para escanteio, evitando o segundo gol dos donos da casa.

Na reta final, o Monsoon priorizou a troca de passes e conseguiu chegar ao gol de empate. Aos 43, após jogada pela intermediária, a bola sobrou para Leandro finalizar para o fundo da rede e levar a decisão para as penalidades.

Pênaltis

Galego abriu a série e marcou para o Ypiranga. Na primeira cobrança do Monsoon, Leandro isolou. Na sequência, Cristiano, João Paulo, Charles e Válber Júnior fizeram para o Canarinho e garantiram o time de Erechim na final da Taça Farroupilha.