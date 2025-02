Guarany de Bagé 0x2 São Luiz: confira os gols e os melhores momentos pelo Gauchão 

O São Luiz se classificou para a final da Taça Farroupilha , neste domingo (23). No jogo de ida, o time de Ijuí havia perdido para o Guarany por 1 a 0 e precisava reverter a vantagem. No jogo de volta , em Bagé, o Rubro fez a sua parte e venceu por 2 a 0.

A partida foi marcada por duas expulsões nos primeiros 11 minutos. Vitor Oliveira, do Guarany, e Marlon Martins, do São Luiz, deixaram o campo mais cedo. Os gols foram marcados somente no segundo tempo. Primeiro com Adaílson, depois com Da Silva.