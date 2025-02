"O Caxias é um adversário difícil", diz técnico do Dourados, estreante na Copa do Brasil

Ito Roque é o comandante do Dourados-MS. Dourados-MS / Divulgação

O Dourados, adversário do Caxias na Copa do Brasil, é do estado de Mato Grosso do Sul e foi fundado em dezembro de 2020. Será a primeira participação da equipe na competição nacional. A partida será nesta quarta-feira (26), às 16h, no Estádio Douradão.

— O Caxias é um adversário difícil. Nós sabemos da importância desse jogo para o Dourados, mas também sabemos da responsabilidade que nós temos diante de um adversário que disputa um campeonato competitivo, um campeonato difícil, um dos melhores do país. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós estamos trabalhando para essa situação. O time está focado nesse jogo e espero que a gente possa ser um time competitivo e, quem sabe, sair com a vitória — avaliou o técnico Ito Roque.

O Caxias está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Já o Dourados é o quarto colocado no Campeonto Sul-mato-grossense e com vaga nas quartas de final.

— A gente tem analisado o adversário (Caxias) por vídeo. Sabemos que é um adversário de potencial, mas ao mesmo tempo também acredito muito na minha equipe — disse o treinador.

Neste ano, a Copa do Brasil teve uma mudança importante. Agora, na primeira fase, o empate leva o confronto para os pênaltis.