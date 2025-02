Calorão e samba embalam Bloco Acadêmicos do Luizinho, que abre Carnaval em Caxias do Sul

Clima contribuiu com a festa. Luca Roth / Agencia RBS

A temperatura flertava com os 30 graus e poucas nuvens vagavam pelo céu na tarde deste sábado (22), um clima perfeito para o agito do Bloco Acadêmicos do Luizinho, que abriu alas ao primeiro de três fins de semana de Carnaval em Caxias do Sul.

A festa está instalada ao longo de três quadras da Rua Jacob Luchesi, em frente ao Bar do Luizinho. O espaço conta com palco para shows e banquinhas de bebidas e comidas para atender ao público. A entrada é gratuita, com exceção de área open bar.

A expectativa dos organizadores é reunir, até o encerramento, no fim da noite, dez mil pessoas.

Os primeiros foliões a chegarem foram os da família da Carla Maria Rodrigues, que mora no bairro Rio Branco, mas faz questão de ir até o Santa Lúcia curtir o bloco. O Carnaval está só começando para ela, que irá desfilar, no dia 8, com as cores da Associação Cultural e Esportiva Acadêmicos XV de Novembro.

— Tenho carinho pelo Carnaval desde criança, me criei no meio dessa folia e vamos passando de geração em geração. Tenho 60 anos, enquanto eu tiver saúde, vou estar aqui pulando e me divertindo — assegura.

Carla foi pular carnaval com o filho, Matheus Rodrigues, 26, a namorada dele, Camila Slovinscki, 27, e a amiga Alessandra Faraon, 33. Luca Roth / Agencia RBS

Casados há 25 anos, o professor Thiago Lorensatti, 45, e a supervisora financeira Aracele Paulaoro, 42, juntaram as “sobras” do Halloween e montaram fantasias bem coloridas para pular Carnaval.

Na companhia deles a Frida, a galinha de pelúcia que também foi estilizada para a ocasião.

— O que mais curto no Carnaval é a festa, a alegria. É o quinto ano que viemos com os amigos e a Frida, a nossa parceira — conta Thiago.

Thiago Lorensatti, a esposa, Aracele Paulaoro, e a mascote Frida. Luca Roth / Agencia RBS

O primeiro Bloco do Luizinho ocorreu em 2017. De lá para cá, as amigas Cleonice Xavier, 70, Juceli Lima, 64, e Jussara Lima, 68, não ficaram de fora de nenhuma edição. É que a folia vai praticamente até a porta da casa de duas delas, que são vizinhas e frequentadoras do Bar do Luizinho.

— O dia a dia é corrido, casa e netos para cuidar. Viemos para extravasar, para ser feliz — resume Cleonice.

Jussara Lima (E), Juceli Lima e Cleonice Xavier são fãs do Bar do Luizinho. Luca Roth / Agencia RBS

O Bloco Acadêmicos do Luizinho homenageia, em 2025, os 90 anos do Clube Gaúcho e da Escola de Samba Protegidos da Princesa. As apresentações principais ficarão por conta dos grupos Samba Show, Viro Zueira e Sem Razão.

Antes disso, uma roda de samba, com músicos locais, cria o clima na galera com clássicos como Conselho, do sambista Almir Guineto.

Três finais de semana de festa

Vai ficar para outro dia o Bloco Pré-Carnaval da Estação, que faria folia também neste sábado. O motivo do adiamento, segundo Jeronimo Cesar, organizador do evento, é a segurança dos participantes. Uma nova data será definida. Os grupos Eu Te Avisei e Deu Match e os DJs Tuba e JC eram as atrações previstas para a festa gratuita. A decisão ocorreu após reunião com a Brigada Militar (BM) e levou em conta a realização, no mesmo dia, da partida pela semifinal do Gaúchão no Estádio Centenário.

Já no domingo (23), a agenda reserva o Carnaval das Famílias Samba Show, a partir das 15h, na Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural. Quem promete alegrar o público é o grupo Samba Show.

Tem ensaio aberto da Banda e da Bateria Bloco da Velha, das 15h às 21h, em frente à Cervejaria Selezzione (Rua Pedro Tomasi, 1461, bairro Exposição).

E, ainda, o público poderá curtir a estreia do bloco Desorkestra Montanhosa, das 15h às 19h, no bairro Panazzolo. A saída do cortejo ocorre do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho até o Bar Kerwald.

Os bloquinhos deste finde têm entrada gratuita.

Confira a programação completa, que segue até 8 de março:

23 de fevereiro (domingo)

Bloco Desorkestra Montanhosa

Horário: das 15h às 19h

das 15h às 19h Local: saída do cortejo do Centro de Cultura Ordovás até o Bar Kerwald.

Carnaval das Famílias - Samba Show

Horário: das 15h às 18h30min

das 15h às 18h30min Local: Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural

Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural Entrada gratuita.

1º de março (sábado)

Bloco da Ovelha

Horário: das 12h às 22h

das 12h às 22h Local: Rua Tronca

Rua Tronca Os ingressos são gratuitos. Para quem quiser garantir a entrada e área reservada na Cervejaria Salvador, pode adquirir o ingresso neste link.

2º de março (domingo)

Bloco da Velha

Horário: das 10h às 22h

das 10h às 22h Local: Rua Dom José Barea, em frente à Maesa

Rua Dom José Barea, em frente à Maesa Para quem quiser adquirir o camarote, ingressos no site Minha Entrada e também na Livraria Do Arco da Velha.

Bloco da Ovelha Negra

Datas: 1º e 2º de março

1º e 2º de março Horário: das 15h às 23h

das 15h às 23h Local: no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra

no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

8 de março (sábado)

Bloco da Farofada

Horário: das 15h às 22h

das 15h às 22h Local: Praça Duque de Caxias, em Galópolis

Praça Duque de Caxias, em Galópolis Entrada gratuita

Carnaval de Rua das Escolas de Samba