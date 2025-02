Com 30 músicos no palco, Bloco da Velha irá homenagear a típica batucada da Bahia neste domingo, em Caxias

Ensaio aberto da banda e da bateria do Bloco da Velha, no último domingo, na Rua Pedro Tomasi, reuniu centenas de foliões Guilherme Martinato / Divulgação

Com a expectativa de repetir o público superior a 60 mil pessoas registrado no ano passado, o Bloco da Velha realiza neste domingo sua 13ª edição. Das 14h às 21h30min, a Rua Plácido de Castro, no entorno da Maesa, será palco para a folia comandada pela Banda Bloco da Velha, responsável por fazer os foliões dançarem ao ritmo da Batucada Brasileira, tema do bloco neste ano.

— A gente quer homenagear neste ano os ritmos e instrumentos que compõem a base do carnaval. Toda música e dança carnavalesca passam pelo ritmo, e o que dá o ritmo é essa pulsação das baterias e percussões, ou seja, a batucada. Nisso tem uma peculiaridade que é um tipo de tambor criado no Rio Grande do Sul, o sopapo, que a gente está tentando buscar um exemplar para fazer uma apresentação no bloco — comenta Germano Weirich, que coordena o bloco ao lado de Marion Martinato e de Guilherme Martinato.

Para encorpar a sessão rítmica, a banda irá contar com o retorno da bateria, uma experiência iniciada em 2023, mas que não se repetiu no ano passado. Serão 15 músicos tocando diversos instrumentos de percussão em uma parte do repertório, em sua maioria dedicado principalmente aos clássicos do axé, como já virou tradição.

Edição de 2024 levou 65 mil pessoas à Rua Plácido de Castro

— O Bloco da Velha já tem essa característica de ter um repertório retrô, que privilegia sucessos que todo mundo cantou e dançou nos anos 1990, então neste ano a gente pegou ainda mais coisas do Olodum, da Timbalada, pra trazer essa batucada tradicional da Bahia. Para isso trouxemos de volta a bateria, liderada pelo Guy Ribeiro e formada por instrumentistas que participam de oficinas oferecidas pelo bloco. Somando banda e bateria serão 30 músicos no palco — comenta Dan Ferretti, vocalista e líder da banda.

Outras atrações já conhecidas pelo público voltam a complementar o agito, como os sets do DJ Mono e as intervenções da Bastiana, personagem do ator Davi Souza. Uma novidade deste ano será a abertura antecipada do camarote, às 11h, com uma feijoada e roda de samba exclusiva com o grupo Aguerê. O ingresso único, que pode ser adquirido pelo site Minha Entrada ou na livraria Do Arco da Velha, dá direito a todos os benefícios Open Bar e Open Food, em espaço com banheiros exclusivos, tablado e áreas de sombra.

Para quem não aguentar esperar até domingo, ocorre nesta terça-feira, a partir das 20h, o último ensaio aberto da Banda do Bloco da Velha. Será no Clube Gaúcho (Rua São José, 2195, Centro), com entrada gratuita. Ao longo da semana o “Bloquinho da Velha” também irá passar por diversas entidades, como Lar da Velhice, Apae e Caps.

