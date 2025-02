Exibição de documentário sobre a presença dos indígenas na Serra gaúcha é destaque da programação cultural de Gramado

Na terça-feira (25), partir das 19h, será exibido o documentário "Os Povos Originários da Serra Gaúcha", dirigido por Pedro Campos. Divulgação / Divulgação

O assunto da última hora é o Carnaval. É um tal de abadás para cá e para lá. Ensaios de um lado, festas de aquecimento de outro. Contudo, seguem a mil os projetos culturais com outros enfoques, como é o caso de uma ação que ocorre na Região das Hortênsias, Muralismo e Os Povos Originários: Do Esquecimento à Inclusão.

Nessa semana, serão realizadas mais duas atividades de acesso gratuito (necessário se inscrever pelo pelos links citados logo abaixo ao final da matéria).

Nesta segunda-feira (24), às 19h, ocorrerá a palestra Grafitti e Muralismo: Manifestações da Arte Urbana, ministrada pelo artista visual Renan Leandro. Além de destacar as origens e características de cada movimento artístico, o palestrante abordará a influência do grafite na construção da identidade visual das cidades. Com uma abordagem prática, a atividade proporcionará uma reflexão sobre o papel da arte na transformação do espaço urbano.

Terça-feira (25), também a partir das 19h, será exibido o documentário Os Povos Originários da Serra Gaúcha, dirigido por Pedro Campos. O filme, produzido em 2023, traz relatos de pesquisadores, representantes dos povos indígenas e moradores da região que possuem algum tipo de ligação com os povos indígenas, que viviam na região serrana nos Séculos 19 e 20.

— O projeto do documentário foi feito pelo Conselho de Cultura de Gramado, direcionado ao patrimônio histórico. Fiz uma pesquisa sobre as etnias que existiam aqui na região. Falei com arqueólogos, indigenistas e pesquisadores. Foi super trabalhoso, visitei diversos museus, além de falar com representantes das três etnias que moram atualmente aqui, caso dos xokleng, dos kaingangs e dos guaranis — descreve Pedro Campos, diretor do filme.

As duas atividades integram a programação do projeto Muralismo e Os Povos Originários: Do Esquecimento à Inclusão, realizado em parceria da Aldeia Kaingang Kógunh Mág, de Canela e Secretaria Municipal de Turismo de Gramado e do Procultura, Secretaria da Cultura do Governo do RS.

Agende-se

Veja a seguir como participar das atividades gratuitas que ocorrem nesta segunda (24) e terça-feira (25), em Geramado:

Palestra Grafitti e Muralismo Manifestações da Arte Urbana

Quando: segunda-feira (24), às 17h30min

segunda-feira (24), às 17h30min Onde: Biblioteca Municipal Cyro Martins (Rua São Pedro, 369 - Centro - Gramado)

Biblioteca Municipal Cyro Martins (Rua São Pedro, 369 - Centro - Gramado) Quanto: entrada franca, mas é preciso se inscrever neste link

Exibição do documentário “Os Povos Originários da Serra Gaúcha”