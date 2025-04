Sábado com pagode e o carisma do agora papai Thiaguinho, nos Pavilhões da Festa da Uva

O pagodeiro estará de volta a Caxias do Sul para cantar sucessos da carreira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

20 anos atrás, ele era apenas um dos jovens integrantes do reality show Fama, da TV Globo. Atualmente, Thiago André Barbosa, o Thiaguinho, é uma referência do pagode brasileiro. Natural de Presidente Prudente e criado em Mato Grosso do Sul, o cantor de 42 anos já disse muitas vezes ser apaixonado pelo povo e pela cultura gaúcha.

E, depois de seis anos, o pagodeiro estará de volta aos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para apresentar o show da turnê Sorte, lançada no ano passado. Da última vez, o cantor abriu a programação da principal festa caxiense, em 2019.

Agora, Thiaguinho desembarca na cidade após um período de férias e de um anúncio especial. Ele confirmou no último domingo, dia 30 a gravidez de Carol Peixinho e será pai pela primeira vez. O cantos e a influenciadora digital e ex-BBB estão juntos desde 2022.

No palco, o cantor promete trazer aos fãs de Caxias do Sul um show repleto de samba e pagode, e claro, muitos hits. Além do sucesso estrondoso da Tardezinha, que lotou estádios por todo o Brasil, Thiaguinho apostou em 2024 em um projeto com 17 músicas inéditas, denominado Sorte.

Quatro delas, Me Chama do Que Quiser, Em Busca da Minha Sorte, Febre (em parceria com Liniker), e Vou Querer de Novo, já somam mais de 42 milhões de visualizações no YouTube. E certamente não faltarão outros sucessos, seja da época do Exaltasamba ou da carreira solo, como Ponto Fraco, Energia Surreal, Deixa Tudo Como tá, Falta Você e Desencana.

A abertura dos portões está marcada para as 20h e o início do show à 1h. Os ingressos já estão à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 35 (+taxas) para o setor Arena. Há também opções de Área Vip, a R$ 80 (+taxas) e Backstage, R$ 240 (+taxas). Para o setor de mesas, os ingressos partem de R$ 1 mil (mesa para seis pessoas).

