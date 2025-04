"Miseri Coloni Dá Voz Ao Silêncio" tem duas sessões no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul 

Abrir brechas na história para que se possa revisitá-la e aprender com ela é o mote para "Miseri Coloni Dá Voz ao Silêncio" , que retorna ao palco após sua estreia em outubro de 2023 (no UCS Teatro, naquela ocasião), desta vez no contexto das comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Estado. Serão duas apresentações no Teatro Municipal Pedro Parenti, nesta quinta e na sexta-feira, às 20h .

Com 15 atores no palco, o espetáculo conta com direção cênica de Fábio Cuelli, direção musical de Cibele Tedesco e direção de produção de Clerí Ana Pelizza. A pesquisa histórica é de Jorge Rein e João Wianey Tonus. Contada através do canto, nas sombras e com o uso de máscaras, alternando depoimentos reais e projeções de documentos e imagens, a história se concentra nos anos de proibição da língua italiana no Brasil, durante o período do nacionalismo de Getúlio Vargas, e da ditadura fascista liderada por Benito Mussolini na Itália.