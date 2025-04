Ponte alternativa entre Lajeado e Arroio do Meio é bloqueada após elevação do Rio Forqueta

Estragos na estrutura serão avaliados após a redução do nível do Rio Forqueta. EGR / Divulgação

A passagem molhada construída entre Lajeado e Arroio do Meio foi interditada na manhã desta quinta-feira (3) após a elevação do Rio Forqueta, no Vale do Taquari. De acordo com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), os danos provocados na estrutura serão avaliados após a redução do nível da água.

O problema é decorrente da chuva dos últimos dias registrada na região. As passagens molhadas são chamadas assim porque atravessam rios e costumam ser mais baixas, próximas à água.

A ligação, inaugurada em janeiro, foi construída para desafogar o trânsito nas pontes de ferro e na provisória do Exército.

Os motoristas que iam de Lajeado para Arroio do Meio utilizavam a passagem molhada. O sentido contrário era feito pela estrutura do Exército, que agora opera no sistema pare e siga nos dois sentidos. Já a ponte de ferro segue intercalando com semáforo.