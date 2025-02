Além de confetes e serpentina: opções de Carnaval na Serra vão de degustação de vinhos a almoço assinado por chef

Nessa época do ano, as festas e blocos de Carnaval dominam a programação na Serra. No entanto, sempre tem quem prefira fugir da folia. Por isso, tem surgindo cada ano mais opções alternativas para quem busca uma celebração diferente.

Entre festivais de música, encontros culturais e festas temáticas em meio à natureza, a região oferece uma programação que mistura gastronomia, música e diversão para todos os estilos e idades. Confira, a seguir, algumas opções:

Bento Gonçalves

Carnaval Amitié ocorrerá na vinícola Amitié no Vale dos Vinhedos.

Carnaval Amitié é ideal para quem quer fugir do agito e curtir dias mais tranquilos nesta época do ano. A programação, promovida pela Vinícola Amitié, oferece música, gastronomia e lindas paisagens, no Vale dos Vinhedos.

No sábado (1º), ao som de samba raiz com Kissa Braga e Banda, o visitante poderá provar vinhos e espumantes, que acompanham uma parrilla. Já no domingo (2) e na segunda-feira (3), serão servidas pizzas de fermentação natural, com trilha sonora do DJ Rodrigo Santos. A programação ocorre das 17h às 19h30min. Os ingressos custam a partir de R$ 158, à venda neste link.

Caxias do Sul

Parque de Eventos da Festa da Uva sediará o CarnavAU dos Goldens, em Caxias.

Neste domingo (23), às 14h, ocorre o CarnavAU, no Parque de Eventos da Festa da Uva. O evento é promovido pelo grupo dos Golden Retriever da Serra Gaúcha em parceria com o Instituto Amar ao Próximo. Com entrada gratuita, a ação é ponto de coleta da campanha de arrecadação de itens escolares novos ou usados, desde que em boas condições. No evento, haverá diversas atrações para os pets e os seus donos.

Gramado

Parque Olivas de Gramado fica localizado na Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1808, em Linha Nova.

O Carnaval Olivas começa neste sábado (22). A programação conta com show da banda Passou das 6 é Noite, Roger Sax Olivas e DJ Kaillou. A banda repete a dose na sexta-feira da semana que vem, dia 28. Ao entardecer, vai rolar o Sunset de Carnaval, com Roger Sax Olivas e DJ Son3go.

No sábado (1º), ocorrerá o Baile a Fantasia com os Calamares. Após o baile, quem comanda a festa é Roger Sax Olivas e DJ Nidão.

Já no domingo (2), haverá o Baile do Síndico com Astronauta Jorge Maia. Neste dia, o Sunset de Carnaval será com Roger Sax Olivas e DJ Leo Robinson.

Na segunda-feira (3), as atrações musicais são Carioca's Samba Club, Roger Sax Olivas e DJ Rafa Streye. Para finalizar a programação, na terça-feira(4) haverá Batucada Trio, Roger Sax Olivas e DJ Bold. A programação inicia sempre às 16h.

Os ingressos podem ser comprados neste link.

São Francisco de Paula

CarnaHampel ocorre no Parador Hampel em São Francisco de Paula.

O CarnaHampel ocorre de 1º a 4 de março, no Parador Hampel em São Francisco de Paula. O hotel mais antigo da Serra gaúcha, com mais de 120 anos de história, oferece uma programação especial para aqueles que desejam trocar o ritmo acelerado da folia pelo aconchego da natureza.

No sábado (1º), a experiência começa com a Floresta Negra e o menu Alemão do Hampel. No domingo (2º), o calor do fogo e o aroma da brasa definem o A Ferro e Fogo de Carnaval, evento assinado pelo chef Marcos Livi, em que a tradição do fogo dá o tom da refeição.

Na segunda-feira (3), ocorre a Feijoada com Samba. Para finalizar a programação, na terça-feira (4), ocorre o Brunch do Ana Terra.

Além da gastronomia e do ambiente acolhedor, o Hampel oferece atividades para toda a família. Os visitantes podem explorar as trilhas ecológicas, refrescar-se em cachoeiras e até vivenciar um passeio a cavalo.