Liga Feminina de Combate ao Câncer promove  pedágio solidário em Caxias

Também é possível ajudar a Liga via PIX, pela chave 04.252.181/0001-020 (Núcleo Regional de Caxias do Sul).

A Liga auxilia pacientes com câncer do Sistema Único de Saúde (SUS) com alimentos, medicamentos, complementos alimentares, produtos de higiene e também realiza acompanhamento no Hospital Geral e Pompeia, através dos plantões realizados pelas voluntárias.